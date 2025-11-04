Buscan docentes argentinos para enseñar español en Estados Unidos

Arranque de semana caluroso en Sunchales y con alerta por tormentas
Arranca la semana con sol y calor en Santa Fe, pero desde el martes se esperan lluvias y un descenso de temperatura hacia el fin de semana.
El interés por aprender español no deja de crecer en Estados Unidos, donde el idioma se consolidó como el más estudiado en todos los niveles educativos. Según el informe "El español: Una lengua viva 2024", el país norteamericano cuenta con 57,4 millones de hispanohablantes, lo que lo convierte en el segundo del mundo detrás de México.
Actualmente, casi 8 millones de estudiantes aprenden español en escuelas y universidades estadounidenses, lo que triplica la matrícula de quienes eligen otras lenguas como el francés o el chino. El fenómeno se vincula al peso cultural de la comunidad latina y a la creciente demanda del idioma como herramienta profesional en un país cada vez más diverso.
En ese contexto, crece la participación de docentes argentinos interesados en enseñar español en el sistema educativo estadounidense. De acuerdo con datos de la organización Participate Learning, que conecta maestros internacionales con escuelas de Estados Unidos, Argentina figura entre los tres países con mayor presencia en su programa.
Desde 1987, más de 5.200 educadores de América Latina y el Caribe se sumaron a la iniciativa, entre ellos 350 argentinos, solo superados por Jamaica y Colombia.
El programa permite trabajar hasta cinco años consecutivos en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, con sueldos que van de US$ 41.000 a US$ 55.000 anuales, según la experiencia y el distrito.
Las vacantes disponibles incluyen puestos de Español en inmersión (nivel inicial y primario), Español como lengua extranjera e Inglés como segundo idioma (ESL).
Las inscripciones son gratuitas y se realizan en el sitio oficial de la organización www.participatelearning.com
Tras completar la postulación, los candidatos pasan por entrevistas virtuales en las que se evalúan su perfil profesional y nivel de inglés.
El feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 24 y el viernes 21 será día no laborable para algunos, por eso podría darse una seguidilla de cuatro jornadas de descanso.
El domingo 2 de noviembre, entre las 5:30 y las 16:00, la Empresa Provincial de la Energía realizará trabajos de mantenimiento. Sunchales reconfigurará su sistema de alimentación sin inconvenientes en el servicio, pero si los consumos superan la operatividad de los equipos se van a realizar cortes rotativos.
Este lunes se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío que se mantendría hasta mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente el ingreso de aire cálido a partir del viernes.
Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar una escapada corta, previa a las vacaciones de verano.
Las cifras oficiales de la estafa siguen estremeciendo: más de 560 damnificados, un daño económico superior a 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros.
El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional durante el período 2025/2026.
El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.
En el petitorio menciona que la provincia de Santa Fe ha implementado un crédito fiscal sobre el Impuesto Inmobiliario para el sector de hotelería, cabañas y corredores turísticos. Y piden que el Municipio sea consecuente con el Derecho de Registro e Inspección para el periodo fiscal 2026.
