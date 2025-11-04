Buscan docentes argentinos para enseñar español en Estados Unidos

El interés por aprender español no deja de crecer en Estados Unidos, donde el idioma se consolidó como el más estudiado en todos los niveles educativos. Según el informe "El español: Una lengua viva 2024", el país norteamericano cuenta con 57,4 millones de hispanohablantes, lo que lo convierte en el segundo del mundo detrás de México.

Actualmente, casi 8 millones de estudiantes aprenden español en escuelas y universidades estadounidenses, lo que triplica la matrícula de quienes eligen otras lenguas como el francés o el chino. El fenómeno se vincula al peso cultural de la comunidad latina y a la creciente demanda del idioma como herramienta profesional en un país cada vez más diverso.

Oportunidades para docentes argentinos

En ese contexto, crece la participación de docentes argentinos interesados en enseñar español en el sistema educativo estadounidense. De acuerdo con datos de la organización Participate Learning, que conecta maestros internacionales con escuelas de Estados Unidos, Argentina figura entre los tres países con mayor presencia en su programa.

Desde 1987, más de 5.200 educadores de América Latina y el Caribe se sumaron a la iniciativa, entre ellos 350 argentinos, solo superados por Jamaica y Colombia.

El programa permite trabajar hasta cinco años consecutivos en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, con sueldos que van de US$ 41.000 a US$ 55.000 anuales, según la experiencia y el distrito.

Requisitos y postulación

Las vacantes disponibles incluyen puestos de Español en inmersión (nivel inicial y primario), Español como lengua extranjera e Inglés como segundo idioma (ESL).

Nivel avanzado de inglés (evaluado en entrevistas, sin necesidad de certificado)

Título universitario en educación

Mínimo dos años de experiencia docente a tiempo completo

Estar trabajando actualmente

Licencia de conducir vigente

Las inscripciones son gratuitas y se realizan en el sitio oficial de la organización www.participatelearning.com

Tras completar la postulación, los candidatos pasan por entrevistas virtuales en las que se evalúan su perfil profesional y nivel de inglés.