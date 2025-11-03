Noviembre a pleno: Llega el último fin de semana XL del año y luego dos feriados inamovibles

El feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 24 y el viernes 21 será día no laborable para algunos, por eso podría darse una seguidilla de cuatro jornadas de descanso.

En el penúltimo mes del año el país tendrá - para algunos - un fin de semana XL: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre por un día no laborable turístico y el feriado nacional del 20 que se traslada al lunes. Después, en diciembre habrá dos jornadas de descanso inamovibles.

Según el calendario oficial de feriados y días no laborables para 2025, el Gobierno nacional dispuso que el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos y que el lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20).

De esta forma, se espera el último posible “finde extra large” de cuatro días consecutivos, del viernes 21 al lunes 24 inclusive. Aunque el viernes, como es día no laborable, su concesión dependerá del empleador; en cambio, el lunes será feriado obligatorio.

El feriado del Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada año el 20 de noviembre, día en que en 1845 tuvo lugar la Batalla de la Vuelta de Obligado en las orillas del río Paraná, junto a la localidad de San Pedro.

Como en 2025 la fecha oficial coincide con un jueves, la legislación vigente permite trasladar los feriados nacionales “trasladables” al lunes siguiente para fomentar descansos prolongados.

Además, mediante el Decreto 1027/2024, el Gobierno oficializó los días no laborables con fines turísticos para 2025, para potenciar el turismo interno.

Finalmente, y ya en diciembre, serán dos las fechas con feriados inamovibles: el lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, por la celebración de Navidad.

Esto convierte al fin de semana del 21 al 24 de noviembre en el último fin de semana largo significativo del año para buena parte de la población.

