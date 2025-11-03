Noviembre a pleno: Llega el último fin de semana XL del año y luego dos feriados inamovibles

Arranque de semana caluroso en Sunchales y con alerta por tormentas
Arranca la semana con sol y calor en Santa Fe, pero desde el martes se esperan lluvias y un descenso de temperatura hacia el fin de semana.
El feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 24 y el viernes 21 será día no laborable para algunos, por eso podría darse una seguidilla de cuatro jornadas de descanso.GeneralHace 4 horas El Eco de Sunchales
En el penúltimo mes del año el país tendrá - para algunos - un fin de semana XL: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre por un día no laborable turístico y el feriado nacional del 20 que se traslada al lunes. Después, en diciembre habrá dos jornadas de descanso inamovibles.
Según el calendario oficial de feriados y días no laborables para 2025, el Gobierno nacional dispuso que el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos y que el lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20).
De esta forma, se espera el último posible “finde extra large” de cuatro días consecutivos, del viernes 21 al lunes 24 inclusive. Aunque el viernes, como es día no laborable, su concesión dependerá del empleador; en cambio, el lunes será feriado obligatorio.
El feriado del Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada año el 20 de noviembre, día en que en 1845 tuvo lugar la Batalla de la Vuelta de Obligado en las orillas del río Paraná, junto a la localidad de San Pedro.
Como en 2025 la fecha oficial coincide con un jueves, la legislación vigente permite trasladar los feriados nacionales “trasladables” al lunes siguiente para fomentar descansos prolongados.
Además, mediante el Decreto 1027/2024, el Gobierno oficializó los días no laborables con fines turísticos para 2025, para potenciar el turismo interno.
Finalmente, y ya en diciembre, serán dos las fechas con feriados inamovibles: el lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, por la celebración de Navidad.
Esto convierte al fin de semana del 21 al 24 de noviembre en el último fin de semana largo significativo del año para buena parte de la población.
El domingo 2 de noviembre, entre las 5:30 y las 16:00, la Empresa Provincial de la Energía realizará trabajos de mantenimiento. Sunchales reconfigurará su sistema de alimentación sin inconvenientes en el servicio, pero si los consumos superan la operatividad de los equipos se van a realizar cortes rotativos.
Este lunes se observa el ingreso de una nueva masa de aire frío que se mantendría hasta mediados de semana, para luego ir perdiendo potencia y permitir nuevamente el ingreso de aire cálido a partir del viernes.
Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar una escapada corta, previa a las vacaciones de verano.
A partir de este lunes 20 y hasta el viernes 24, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recibirá consultas y realizará trámites de la Seguridad Social en el local ubicado en Juan B. Justo 373, en el horario de 8:00 a 14:00.
El sujeto había sido detenido el 1 de octubre en Sunchales, acusado de estafa y microtráfico. Su defensa logró medidas alternativas a la prisión preventiva.
El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional durante el período 2025/2026.
El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.
En la mañana del sábado 1, un vecino denunció la sustracción de su auto. Minutos más tarde, personal del Comando Radioeléctrico de Sunchales interceptó el vehículo en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Urquiza, aprehendiendo al sujeto que lo conducía.
La iniciativa que recibió media sanción de la Cámara de Diputados de Santa Fe actualiza la Ley Nº 12.432, vigente desde 2005, para incorporar las nuevas formas de consumo juvenil.