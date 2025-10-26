Francisca Canello se consagró Campeona Sudamericana con la Selección Nacional U17

El plantel argentino realizó una campaña ideal, conservando el invicto hasta la final, donde derrotó con mucha autoridad a Venezuela por 67 a 46. Además del título obtenido en Asunción, Paraguay, se aseguró un lugar en la AmeriCup U18 del próximo año.

Seleccion U17 Campéona Sudamericana

Objetivo cumplido y con absoluta autoridad. La Selección Femenina U17 se consagró campeona invicta del Sudamericano de Asunción, tras superar a Venezuela por 67 a 46 en la final. El triunfo contó con tres jugadoras en doble dígito, mientras que Sofía Novoa fue elegida MVP del torneo e integrada al quinteto ideal junto a Santina Cherot. Durante la jornada previa, el plantel ya había asegurado su participación en la AmeriCup U18 del próximo año.

Francisca Canello 2

Argentina mantuvo la identidad que la acompañó durante todo el torneo con una intensidad, defensa alta y una presión constante sobre el traslado rival. Desde el salto inicial impuso condiciones, con una carrera de 8-0 en apenas tres minutos que forzó el pedido de tiempo muerto por parte del cuerpo técnico venezolano.

Lejos de aflojar, el conjunto albiceleste amplió la brecha hasta un contundente 11-0. Por su parte, Venezuela mostró imprecisiones en ataque y pocas respuestas defensivas ante la energía albiceleste . El primer cuarto fue un monólogo, que se cerró con un categórico 28-6.

El equipo no bajó el ritmo ni la concentración en el segundo cuarto y continuó construyendo una ventaja sólida. Con posesiones bien administradas y una circulación de balón fluida, encontró tiros claros y efectividad en las cercanías del aro. Aunque el goleo se redujo levemente (22-15), la superioridad se mantuvo evidente en todos los aspectos del juego.

La diferencia más notoria estuvo en el perímetro. Entre los dos primeros cuartos, la Selección convirtió 7 triples con un 47% de acierto, contrastando con el bajo 8% de efectividad venezolana (1/13).

Seleccion U17 Campéona Sudamericana 2

En la segunda mitad, Venezuela logró reducir la diferencia en el marcador al llevarse los dos últimos cuartos por 7-9 y 10-19, aunque sin amenazar la victoria nacional. Con el triunfo asegurado, el staff técnico rotó constantemente a sus jugadoras para otorgar minutos de juego a todas las integrantes del plantel, además de permitir que cada una aportara su cuota al resultado final.

En un goleo bien distribuido, las máximas anotadoras fueron Sofía Novoa (14), Sofía González (11) Sofía Lombardero (10). Francisca Canello aportó 7 puntos, 10 rebotes y su valuación fue de 11. 

FUENTE: Prensa CAB

