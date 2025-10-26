Categórico triunfo de La Libertad Avanza: Obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Para entender la amplia victoria del oficialismo, hay que desgranar el resultado provincia por provincia. En rigor, las legislativas son 24 elecciones en una.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Fuerza Patria y los sellos aliados terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era muy esquivo.

Si se compara el resultado con las expectativas de los últimos meses, durante los cuales el Gobierno atravesó escándalos de corrupción y sufrió incertidumbre financiera provocada por el resultado en PBA, el escrutinio de esta noche representa una fuerte dosis de oxígeno para La Libertad Avanza.

La semana pasada, el presidente Javier Milei había sido consultado sobre qué consideraba un buen resultado para este domingo y contestó que buscaba lograr el tercio de legisladores propios en la Cámara de Diputados que le permitiera blindar sus decisiones. El objetivo fue superado con creces.

Luego de esta victoria, el Presidente podrá rearmar su Gabinete con mayor tranquilidad. Al igual que en el fútbol, siempre es mejor corregir errores para un equipo ganador que para uno que viene cayendo por goleada todos los partidos.

Más allá de la victoria, la política y los mercados esperan definiciones no sólo de los nombres que integrarán el equipo de Gobierno a partir de mañana, sino también del rumbo que tendrá la gestión y la economía.

Datos que explican la victoria del oficialismo

- Las elecciones de este 26 de octubre marcaron el debut de la Boleta Única Papel, que fue utilizada sin inconvenientes en todo el país. El oficialismo destaca la modificación en el sistema de votación como un instrumento de transparencia.

- La participación, que llegó al 67,85%, fue baja en términos históricos, pero más alta que otras elecciones locales desdobladas que se realizaron este 2025.

- Hay candidatos que tuvieron desempeños excelentes. El más llamativo es el de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, que reemplazó a José Luis Espert como cabeza de lista hace apenas 18 días luego de que estallara el escándalo por los aportes del empresario Federico Machado. De confirmarse la victoria de Santilli con el 100% de las mesas escrutadas, es indudable que comenzará su carrera para pelear por la Gobernación bonaerense en 2027.

- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una elección excelente como candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Supera el 50% de los votos. Supera holgadamente la suma de sufragios que lograron La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones legislativas de mayo, cuando ambas fuerzas compitieron por separado. Alejandro Fargossi, como cabeza de la lista de candidatos para Diputados, también hizo una buena elección con más del 47% de puntos.