Categórico triunfo de La Libertad Avanza: Obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

La provincia deben renovar nueve bancas de la Cámara de Diputados de la Nación. Estos comicios incorporan la Boleta Única Papel en todo el territorio argentino, un sistema que los santafesinos conocemos. Todo lo que hay que saber para sufragar el próximo fin de semana.
Se secuestraron 178.000 pesos, cocaína, marihuana, balanzas de precisión, réplica de pistola, cartuchos intactos y rifle aire comprimido.
Un juez de familia ordenó que un hombre que incumplió reiteradamente la cuota alimentaria entregue su licencia de conducir en el juzgado hasta regularizar la deuda. Medida sin precedentes en la provincia.
Falleció el sábado 25 de octubre, en Colonia Bicha, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia (Balcarce N° 430), recibiendo sepultura este domingo 26, a las 17:00, en el cementerio de Eusebia, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Zona Urbana, Colonia Bicha. Servicio: Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada.