Alerta naranja por tormentas fuertes para la madrugada del viernes

Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.

GeneralHoy El Eco de Sunchales
Alerta naranja 24-10-25

La imagen satelital del pronóstico del tiempo muestra que la provincia de Santa Fe sigue presentando abundante nubosidad en el centro y sur, mientras que en el norte la cobertura es menor. Esta nubosidad será parte de la inestabilidad que nos afectará a partir de este jueves, con lluvias y tormentas puntuales y aisladas, de desarrollo rápido y corta duración.
 
No obstante, se espera que la mayor inestabilidad se presente entre el viernes y la primera parte del sábado, con lluvias y tormentas generalizadas y persistentes.

Los acumulados previstos se mantienen entre 20 y 80 mm., pudiendo superar los 100 mm. en forma localizada. Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.

Debido a la intensidad prevista, el alerta emitido es de nivel Naranja (2 de 3), lo que implica posibles anegamientos, caída de ramas y condiciones de riesgo para la circulación. La población debe mantenerse atenta a las actualizaciones que se emitirán durante la noche y tomar medidas preventivas, evitando permanecer al aire libre durante la tormenta y resguardando objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Para el sábado por la tarde, se prevé un mejoramiento de las condiciones, que podría extenderse hasta el domingo, aunque no se descartan precipitaciones aisladas, con bajas probabilidades. Este mejoramiento será temporal, ya que el lunes podría haber un nuevo aumento en las chances de lluvias y tormentas aisladas, junto con un descenso térmico que también tendrá corta duración.

Clima 23-10-25

El pronóstico del tiempo extendido para Sunchales y la región

  • En la ciudad de Sunchales y alrededores, este jueves se prevé un día inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 34°C, con sensación térmica elevada. Se registrará viento leve a moderado del noreste, con posibles ráfagas de mayor intensidad.
  • El viernes, las condiciones serán muy inestables, con lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser fuertes. La mínima será de 21°C y la máxima de 23°C, con viento leve a moderado del noreste, rotando al sur durante la noche.
  • El sábado, se espera que las lluvias y tormentas comiencen la jornada, pero podrían mejorar temporalmente durante la tarde, con bajas probabilidades de precipitaciones aisladas. Las temperaturas descenderán, con mínima de 13°C a final de la jornada y máxima de 25°C. El viento será moderado del sur, con ráfagas fuertes.
Te puede interesar
ANSES 2

Operativo de atención de ANSES en Sunchales

ANSES
GeneralEl lunes

A partir de este lunes 20 y hasta el viernes 24, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recibirá consultas y realizará trámites de la Seguridad Social en el local ubicado en Juan B. Justo 373, en el horario de 8:00 a 14:00.

Lo más visto
Lazo

Walter Edgardo Torcoli "Nenin"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesAyer

Falleció el miércoles 22 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 19:00 y las 24:00, prosiguiendo el jueves 23, de 7:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Juan B. Justo 63. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Boletín de noticias