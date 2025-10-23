Alerta naranja por tormentas fuertes para la madrugada del viernes

La imagen satelital del pronóstico del tiempo muestra que la provincia de Santa Fe sigue presentando abundante nubosidad en el centro y sur, mientras que en el norte la cobertura es menor. Esta nubosidad será parte de la inestabilidad que nos afectará a partir de este jueves, con lluvias y tormentas puntuales y aisladas, de desarrollo rápido y corta duración.



No obstante, se espera que la mayor inestabilidad se presente entre el viernes y la primera parte del sábado, con lluvias y tormentas generalizadas y persistentes.

Los acumulados previstos se mantienen entre 20 y 80 mm., pudiendo superar los 100 mm. en forma localizada. Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.

Debido a la intensidad prevista, el alerta emitido es de nivel Naranja (2 de 3), lo que implica posibles anegamientos, caída de ramas y condiciones de riesgo para la circulación. La población debe mantenerse atenta a las actualizaciones que se emitirán durante la noche y tomar medidas preventivas, evitando permanecer al aire libre durante la tormenta y resguardando objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Para el sábado por la tarde, se prevé un mejoramiento de las condiciones, que podría extenderse hasta el domingo, aunque no se descartan precipitaciones aisladas, con bajas probabilidades. Este mejoramiento será temporal, ya que el lunes podría haber un nuevo aumento en las chances de lluvias y tormentas aisladas, junto con un descenso térmico que también tendrá corta duración.

El pronóstico del tiempo extendido para Sunchales y la región