Alerta naranja por tormentas fuertes para la madrugada del viernes

Se viene el próximo feriado con un fin de semana largo para algunos y extralargo para otros: ¿Cuánto falta?
Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar una escapada corta, previa a las vacaciones de verano.
Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
La imagen satelital del pronóstico del tiempo muestra que la provincia de Santa Fe sigue presentando abundante nubosidad en el centro y sur, mientras que en el norte la cobertura es menor. Esta nubosidad será parte de la inestabilidad que nos afectará a partir de este jueves, con lluvias y tormentas puntuales y aisladas, de desarrollo rápido y corta duración.
No obstante, se espera que la mayor inestabilidad se presente entre el viernes y la primera parte del sábado, con lluvias y tormentas generalizadas y persistentes.
Los acumulados previstos se mantienen entre 20 y 80 mm., pudiendo superar los 100 mm. en forma localizada. Algunas tormentas podrían ser fuertes y estar acompañadas de chaparrones intensos en corto tiempo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
Debido a la intensidad prevista, el alerta emitido es de nivel Naranja (2 de 3), lo que implica posibles anegamientos, caída de ramas y condiciones de riesgo para la circulación. La población debe mantenerse atenta a las actualizaciones que se emitirán durante la noche y tomar medidas preventivas, evitando permanecer al aire libre durante la tormenta y resguardando objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Para el sábado por la tarde, se prevé un mejoramiento de las condiciones, que podría extenderse hasta el domingo, aunque no se descartan precipitaciones aisladas, con bajas probabilidades. Este mejoramiento será temporal, ya que el lunes podría haber un nuevo aumento en las chances de lluvias y tormentas aisladas, junto con un descenso térmico que también tendrá corta duración.
A partir de este lunes 20 y hasta el viernes 24, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recibirá consultas y realizará trámites de la Seguridad Social en el local ubicado en Juan B. Justo 373, en el horario de 8:00 a 14:00.
El inicio de semana en Sunchales y la región estará marcado por jornadas cálidas, con temperaturas que superarán los 30 grados a mitad de semana y un leve descenso hacia el viernes, cuando podrían llegar algunas lluvias.
El CMMC proyecta una primavera y verano "algo templados" en Santa Fe, con un leve déficit de precipitaciones y predominio de días soleados. Alerta por la tendencia a bajos niveles del Río Paraná.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días soleados con alguna nubosidad y temperaturas en ascenso que alcanzarán los 30º.
Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente el cielo de Santa Fe este viernes y generará inestabilidad desde el sábado.
La provincia deben renovar nueve bancas de la Cámara de Diputados de la Nación. Estos comicios incorporan la Boleta Única Papel en todo el territorio argentino, un sistema que los santafesinos conocemos. Todo lo que hay que saber para sufragar el próximo fin de semana.
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin, ratificando la continuidad de las restricciones impuestas a los imputados. La resolución se dio este martes tras más de dos horas de audiencia en Tribunales de Rafaela.
El ilícito habría ocurrido durante el fin de semana y la importante cantidad de elementos sustraídos totalizan un alto valor económico.
Falleció el miércoles 22 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 19:00 y las 24:00, prosiguiendo el jueves 23, de 7:00 a 10:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Juan B. Justo 63. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.