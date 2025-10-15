El Municipio y la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales firmaron el acuerdo de concesión del servicio público

Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesEl lunes
Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Ayer
Mencionaron la urgente necesidad de mejorar la señalización vial, la demarcación de espacios de estacionamiento, la colocación de bicicleteros y reductores de velocidad en inmediaciones del establecimiento educativo.
Ayer
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Hoy
Los rubros que más aumentaron fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación, con aumento del 3,1%, seguido de Transporte (3%).
Tiene 57 años y cometió los ilícitos en un inmueble donde residía. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de Rafaela. La pena también se le impuso por haber filmado el ilícito.