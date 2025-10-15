Advierten sobre un verano "templado" y lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe

La provincia de Santa Fe se enfrenta a una temporada cálida que se perfila como "normal a algo templada", marcada por una tendencia al déficit hídrico y la posibilidad de un fenómeno climático "Niña" débil, según el reciente Informe Semestral del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC), que abarca el periodo de octubre de 2025 a abril de 2026.



El análisis de las perspectivas futuras del CMMC para Santa Fe revela que la mayoría de los meses de este semestre presentarán valores de temperatura media por encima de lo normal. Esta situación meteorológica se alinea con la expectativa de un leve déficit en las precipitaciones, sugiriendo el predominio de jornadas soleadas.

Previsiones hídricas: Leve déficit generalizado

Aunque los mapas de anomalía de precipitaciones muestran un panorama complejo, la tendencia general para toda la provincia es un leve déficit de lluvias.

Solo una zona específica del centro/este de la provincia tendría precipitaciones ligeramente por encima de la media. Sin embargo, el informe detalla que las lluvias se mantendrían dentro de los valores normales en general, aunque con una inclinación a un leve déficit, afectando particularmente a algunas zonas del centro provincial.

El CMMC advierte que, desde octubre hasta abril, la temperatura media estará por encima de lo normal.

Para poner esto en perspectiva, si se toma como ejemplo la ciudad capital, se esperan acumulados de lluvia para la primavera entre 40 y 50 mm, una cifra notablemente inferior al promedio de 90 mm. Esta falta de precipitaciones se explicaría porque las lluvias previstas ocurrirían en pocos días.

El factor oceánico y la posible "Niña"

Las proyecciones del CMMC indican que los valores de temperatura de los océanos también se mantendrían levemente por debajo de lo normal, lo cual está en consonancia con la posible activación de un leve fenómeno "Niña" entre octubre y diciembre. Este fenómeno reduce el aporte de humedad precipitable a la región.

No obstante, el panorama no es totalmente uniforme: la temperatura superficial del océano en la zona del Anticiclón Santa Elena se muestra elevada hasta marzo, y los aportes eventuales desde el Océano Atlántico podrían generar algunos excesos puntuales en las precipitaciones.

El nivel del río Paraná continuará bajo

Dado que se esperan alternancias entre excesos y déficit de precipitaciones en los cauces de aporte al Río Paraná, el CMMC prevé que los niveles de este curso de agua tendrían una tendencia a mantenerse en niveles bajos en los próximos meses. Aunque se podrían registrar algunos repuntes de forma temporaria.