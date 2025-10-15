Advierten sobre un verano "templado" y lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe

El clima en Sunchales: Una semana donde subirán las temperaturas y no se prevén lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días soleados con alguna nubosidad y temperaturas en ascenso que alcanzarán los 30º.
El CMMC proyecta una primavera y verano "algo templados" en Santa Fe, con un leve déficit de precipitaciones y predominio de días soleados. Alerta por la tendencia a bajos niveles del Río Paraná.GeneralHoy Aire de Santa Fe
La provincia de Santa Fe se enfrenta a una temporada cálida que se perfila como "normal a algo templada", marcada por una tendencia al déficit hídrico y la posibilidad de un fenómeno climático "Niña" débil, según el reciente Informe Semestral del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC), que abarca el periodo de octubre de 2025 a abril de 2026.
El análisis de las perspectivas futuras del CMMC para Santa Fe revela que la mayoría de los meses de este semestre presentarán valores de temperatura media por encima de lo normal. Esta situación meteorológica se alinea con la expectativa de un leve déficit en las precipitaciones, sugiriendo el predominio de jornadas soleadas.
Aunque los mapas de anomalía de precipitaciones muestran un panorama complejo, la tendencia general para toda la provincia es un leve déficit de lluvias.
Solo una zona específica del centro/este de la provincia tendría precipitaciones ligeramente por encima de la media. Sin embargo, el informe detalla que las lluvias se mantendrían dentro de los valores normales en general, aunque con una inclinación a un leve déficit, afectando particularmente a algunas zonas del centro provincial.
El CMMC advierte que, desde octubre hasta abril, la temperatura media estará por encima de lo normal.
Para poner esto en perspectiva, si se toma como ejemplo la ciudad capital, se esperan acumulados de lluvia para la primavera entre 40 y 50 mm, una cifra notablemente inferior al promedio de 90 mm. Esta falta de precipitaciones se explicaría porque las lluvias previstas ocurrirían en pocos días.
Las proyecciones del CMMC indican que los valores de temperatura de los océanos también se mantendrían levemente por debajo de lo normal, lo cual está en consonancia con la posible activación de un leve fenómeno "Niña" entre octubre y diciembre. Este fenómeno reduce el aporte de humedad precipitable a la región.
No obstante, el panorama no es totalmente uniforme: la temperatura superficial del océano en la zona del Anticiclón Santa Elena se muestra elevada hasta marzo, y los aportes eventuales desde el Océano Atlántico podrían generar algunos excesos puntuales en las precipitaciones.
Dado que se esperan alternancias entre excesos y déficit de precipitaciones en los cauces de aporte al Río Paraná, el CMMC prevé que los niveles de este curso de agua tendrían una tendencia a mantenerse en niveles bajos en los próximos meses. Aunque se podrían registrar algunos repuntes de forma temporaria.
Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente el cielo de Santa Fe este viernes y generará inestabilidad desde el sábado.
Las mañanas se presentarán frescas durante la semana pero las tardes pasarán de templadas a calurosas. No se prevén lluvias en los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 27º, en la previa de un sábado con registros que alcanzarían los 32º y una noche con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.
Los servicios de larga distancia quedaron interrumpidos hasta que se arreglen desperfectos en las vías y un socavón en Santiago del Estero. Uno de los ramales pasa por Sunchales.
Según el SMN, la temperatura ascendería paulatinamente para llegar el sábado a los 31º. El domingo podría presentarse inestable. El último trimestre del año sería muy caluroso, con temperaturas superiores a lo normal.
Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Mencionaron la urgente necesidad de mejorar la señalización vial, la demarcación de espacios de estacionamiento, la colocación de bicicleteros y reductores de velocidad en inmediaciones del establecimiento educativo.
El sábado 18 y domingo 19 de octubre, a partir de las 16:00, se desarrollará un Paseo Productivo en Casa Steigleder. Habrá actividades para celebrar jen familia y la entrada es libre y gratuita.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Este martes 14 de octubre, a las 19:00, en el Espacio de Diálogo Interreligioso, se desarrollará un nuevo encuentro abordando temas de interés sobre la adolescencia. Actividad libre y gratuita con participación abierta.