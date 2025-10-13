El clima en Sunchales: Una semana donde subirán las temperaturas y no se prevén lluvias

El clima: Vuelve el cielo nublado y se asoman algunas lluvias
Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente el cielo de Santa Fe este viernes y generará inestabilidad desde el sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días soleados con alguna nubosidad y temperaturas en ascenso que alcanzarán los 30º.
En los próximos días, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas frescas en las mañanas hasta este martes 14. Sin embargo, las máximas volverán a ascender, producto de las horas de sol y la baja humedad que tendremos toda la semana. Además, desde el martes con la rotación del viento al noreste nuevamente, los valores térmicos se recuperarán rápidamente. Pero desde el miércoles aumentará la nubosidad, lo que limitará el ascenso por calentamiento solar.
Hacia el final del jueves se acercará una masa de aire más fresco desde el sudeste, que inestabilizará las condiciones. Con esto, hay algunas chances muy remotas de precipitaciones para el final del jueves y el viernes, pero veremos cómo evoluciona esto en los próximos días.
Por lo tanto, en la ciudad de Sunchales y alrededores, este lunes estará despejado con una máxima de 28° y viento leve a moderado del sudoeste. El martes continuaremos con cielo despejado. Temperatura mínima de 16°, máxima de 28° y viento leve a moderado del noreste. El miércoles estará algo a parcialmente nublado, tendremos una temperatura mínima de 17°, máxima de 30° y viento leve a moderado del noreste.
El jueves 16 se mantendrá el mismo panorama, con cielo parcialmente cubierto y vientos del este, en una jornada cálida que rondará los 29° de máxima.
Hacia el viernes 17, el SMN prevé un leve descenso de temperatura y mayor presencia de nubes. Las marcas oscilarán entre 19 °C y 27 °C, con vientos del sureste.
Finalmente, el sábado 18 se perfila como una jornada nublada, con vientos del sur de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. La temperatura se mantendrá estable, con mínima de 18 °C y máxima de 26 °C.
Las mañanas se presentarán frescas durante la semana pero las tardes pasarán de templadas a calurosas. No se prevén lluvias en los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 27º, en la previa de un sábado con registros que alcanzarían los 32º y una noche con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.
Según el SMN, la temperatura ascendería paulatinamente para llegar el sábado a los 31º. El domingo podría presentarse inestable. El último trimestre del año sería muy caluroso, con temperaturas superiores a lo normal.
