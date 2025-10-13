El clima en Sunchales: Una semana donde subirán las temperaturas y no se prevén lluvias

En los próximos días, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas frescas en las mañanas hasta este martes 14. Sin embargo, las máximas volverán a ascender, producto de las horas de sol y la baja humedad que tendremos toda la semana. Además, desde el martes con la rotación del viento al noreste nuevamente, los valores térmicos se recuperarán rápidamente. Pero desde el miércoles aumentará la nubosidad, lo que limitará el ascenso por calentamiento solar.

Hacia el final del jueves se acercará una masa de aire más fresco desde el sudeste, que inestabilizará las condiciones. Con esto, hay algunas chances muy remotas de precipitaciones para el final del jueves y el viernes, pero veremos cómo evoluciona esto en los próximos días.

Por lo tanto, en la ciudad de Sunchales y alrededores, este lunes estará despejado con una máxima de 28° y viento leve a moderado del sudoeste. El martes continuaremos con cielo despejado. Temperatura mínima de 16°, máxima de 28° y viento leve a moderado del noreste. El miércoles estará algo a parcialmente nublado, tendremos una temperatura mínima de 17°, máxima de 30° y viento leve a moderado del noreste.

El jueves 16 se mantendrá el mismo panorama, con cielo parcialmente cubierto y vientos del este, en una jornada cálida que rondará los 29° de máxima.

Hacia el viernes 17, el SMN prevé un leve descenso de temperatura y mayor presencia de nubes. Las marcas oscilarán entre 19 °C y 27 °C, con vientos del sureste.

Finalmente, el sábado 18 se perfila como una jornada nublada, con vientos del sur de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. La temperatura se mantendrá estable, con mínima de 18 °C y máxima de 26 °C.