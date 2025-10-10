El clima: Vuelve el cielo nublado y se asoman algunas lluvias

El clima: Días soleados y temperatura en alza
Las mañanas se presentarán frescas durante la semana pero las tardes pasarán de templadas a calurosas. No se prevén lluvias en los próximos días.
La imagen satelital del pronóstico del tiempo muestra que una ligera nubosidad proveniente del sur provincial ha alcanzado el extremo norte de Santa Fe, aunque durante la mayor parte de la jornada predominaron cielos despejados. Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente nuestro cielo el viernes y generará inestabilidad a partir del sábado.
Se esperan lluvias y tormentas que podrían extenderse hasta las primeras horas del domingo. Los modelos de previsión indican que los acumulados de lluvia estarán entre los 3 y 30mm, aunque en áreas localizadas podrían superar los 50mm. Los modelos varían, pero la zona sur de la provincia se perfila como la más afectada, aunque también algunas áreas del centro y norte podrían recibir importantes acumulados de lluvia de manera puntual.
Respecto a las tormentas, no se descarta que algunas sean de intensidad fuerte, acompañadas de chaparrones, ráfagas de viento que podrían superar los 60km/h, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.
Las temperaturas continuarán en ascenso hasta el sábado. Sin embargo, con la rotación del viento al sudoeste, se prevé un leve y temporario descenso para el lunes. A partir de la próxima semana, los valores se estabilizarán en rangos templados, con una nueva posible inestabilidad que podría llegar entre miércoles y jueves.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 27º, en la previa de un sábado con registros que alcanzarían los 32º y una noche con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.
Los servicios de larga distancia quedaron interrumpidos hasta que se arreglen desperfectos en las vías y un socavón en Santiago del Estero. Uno de los ramales pasa por Sunchales.
Según el SMN, la temperatura ascendería paulatinamente para llegar el sábado a los 31º. El domingo podría presentarse inestable. El último trimestre del año sería muy caluroso, con temperaturas superiores a lo normal.
Desde el Templo Parroquial se difundió un comunicado explicando de que no se ha dado autorización a ninguna persona para que solicite ayuda económica, venda objetos religiosos o haga encuestas a domicilio en nombre de la Parroquia.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Dentesano Bis; Sur: Liniers; Este: Vías del Ferrocarril y Oeste: R. V. Peñaloza - M. Pedraza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.
El emprendimiento inmobiliario ubicado en la intersección estratégica de Av. Roque Sáenz Peña y La Rioja, se erige como un nuevo ícono arquitectónico con vistas privilegiadas al río Paraná y al entorno verde de la ciudad misionera.
El subsecretario de Obras y Servicios Públicos explica el desarrollo del proyecto que está planificado en 3 etapas y demandará una inversión de 820 millones de pesos que provendrán de aportes provinciales. También brinda detalles sobre las 9 cuadras que se pavimentarán en los barrios Villa del Parque y Sancor; y fundamenta la elección de calle Falucho para los recursos provenientes del Fondo de Obras Menores.
El Bicho Verde visita al líder del Torneo Clausura con el objetivo de sumar 3 unidades y recuperar la punta. Este jueves 9, desde las 21:30, en la cancha de barrio Los Nogales.