El clima: Vuelve el cielo nublado y se asoman algunas lluvias

La imagen satelital del pronóstico del tiempo muestra que una ligera nubosidad proveniente del sur provincial ha alcanzado el extremo norte de Santa Fe, aunque durante la mayor parte de la jornada predominaron cielos despejados. Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente nuestro cielo el viernes y generará inestabilidad a partir del sábado.



Se esperan lluvias y tormentas que podrían extenderse hasta las primeras horas del domingo. Los modelos de previsión indican que los acumulados de lluvia estarán entre los 3 y 30mm, aunque en áreas localizadas podrían superar los 50mm. Los modelos varían, pero la zona sur de la provincia se perfila como la más afectada, aunque también algunas áreas del centro y norte podrían recibir importantes acumulados de lluvia de manera puntual.

Respecto a las tormentas, no se descarta que algunas sean de intensidad fuerte, acompañadas de chaparrones, ráfagas de viento que podrían superar los 60km/h, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Las temperaturas continuarán en ascenso hasta el sábado. Sin embargo, con la rotación del viento al sudoeste, se prevé un leve y temporario descenso para el lunes. A partir de la próxima semana, los valores se estabilizarán en rangos templados, con una nueva posible inestabilidad que podría llegar entre miércoles y jueves.

El pronóstico del tiempo extendido para Santa Fe y la región