El clima: Vuelve el cielo nublado y se asoman algunas lluvias

Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente el cielo de Santa Fe este viernes y generará inestabilidad desde el sábado.

GeneralHace 3 horas El Eco de Sunchales
Cielo nublado

La imagen satelital del pronóstico del tiempo muestra que una ligera nubosidad proveniente del sur provincial ha alcanzado el extremo norte de Santa Fe, aunque durante la mayor parte de la jornada predominaron cielos despejados. Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente nuestro cielo el viernes y generará inestabilidad a partir del sábado.
 
Se esperan lluvias y tormentas que podrían extenderse hasta las primeras horas del domingo. Los modelos de previsión indican que los acumulados de lluvia estarán entre los 3 y 30mm, aunque en áreas localizadas podrían superar los 50mm. Los modelos varían, pero la zona sur de la provincia se perfila como la más afectada, aunque también algunas áreas del centro y norte podrían recibir importantes acumulados de lluvia de manera puntual.

Respecto a las tormentas, no se descarta que algunas sean de intensidad fuerte, acompañadas de chaparrones, ráfagas de viento que podrían superar los 60km/h, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Las temperaturas continuarán en ascenso hasta el sábado. Sin embargo, con la rotación del viento al sudoeste, se prevé un leve y temporario descenso para el lunes. A partir de la próxima semana, los valores se estabilizarán en rangos templados, con una nueva posible inestabilidad que podría llegar entre miércoles y jueves.

El pronóstico del tiempo extendido para Santa Fe y la región

Clima 10-10-25

  • En la ciudad de Sunchales y alrededores, este viernes se espera un aumento en la nubosidad, con temperaturas en ascenso. La mínima será de 15°C y la máxima de 32°C. El viento será leve a moderado del noreste.
  • El sábado, el cielo presentará nubosidad variable, pero las condiciones se tornarán inestables desde la tarde, con posibilidad de lluvias y tormentas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 34°C, con elevada sensación térmica. El viento será leve a moderado del noreste, rotando al sur hacia la noche.
  • El domingo, las condiciones mejorarán con nubosidad en disminución. Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 26°C, con viento leve a moderado del sudoeste, con posibles ráfagas fuertes.
Te puede interesar
EPE

Corte de energía programado para este domingo 28

EPE
General26 de septiembre de 2025

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Dentesano Bis; Sur: Liniers; Este: Vías del Ferrocarril y Oeste: R. V. Peñaloza - M. Pedraza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Lo más visto
Planta distribuidora SanCor

Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL

Jorge Tribouley
EconomíaEl martes

El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.

José Lattanzi: "La revitalización del Predio Ferroviario podría demandar seis meses"

José Lattanzi: "La revitalización del Predio Ferroviario podría demandar seis meses"

Jorge Tribouley
CiudadAyer

El subsecretario de Obras y Servicios Públicos explica el desarrollo del proyecto que está planificado en 3 etapas y demandará una inversión de 820 millones de pesos que provendrán de aportes provinciales. También brinda detalles sobre las 9 cuadras que se pavimentarán en los barrios Villa del Parque y Sancor; y fundamenta la elección de calle Falucho para los recursos provenientes del Fondo de Obras Menores.

Boletín de noticias