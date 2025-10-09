José Lattanzi: "La revitalización del Predio Ferroviario podría demandar seis meses"

Estos son algunos de los conceptos vertidos por José Lattanzi, subsecretario de Obras y Servicios Públicos en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

Revitalización del predio ferroviario

"Al proyecto lo dividimos en tres etapas. Esta es una primera etapa. El desembolso de provincia todavía está por resolverse en el convenio, pero generalmente manda un 60%, se rinde y envía el resto. O sea que va a haber un gran avance ya con el primer desembolso. Yo creo que va a ser una obra de alrededor de 6 meses, dependiendo también de los desembolsos que te hablaba antes".

"Lo dividimos en dos sectores, el este y el oeste. Nosotros puntualizamos trabajar en todo lo que es el perímetro, que nos parece que es la conexión de los barrios que supera al Centro y Moreno. Se construirá una vereda perimetral con bicisenda, iluminación, mobiliario urbano para generar el vínculo los diferentes sectores de la ciudad. También pensamos una explanada de casi 2.000 metros cuadrados en el sector oeste, con bancos, cestos, juegos como venimos colocando en las principales plazas. Queremos también apuntar a la revitalización de los dos galpones. Hay uno que está dañado por una de las últimas tormentas, casi lo tira abajo, asi que hay acomodarlo, reforzar la estructura y dejarlo tipo pergolado, será un espacio abierto. Y el otro que es el galpón norte, hay que cambiar chapas, hacer un trabajo en el piso y en paredes, pintarlo y generar un espacio cerrado que se puede usar en días de lluvia o o algún evento público o privado privado. Puede ser un lindo espacio para exposiciones o conferencias".

Aportes provinciales para pavimentación

"Gestionamos un crédito a través del Programa Municipal de Inversiones (Promudi) para saldar deudas de la gestión anterior, puntualmente la pavimentación en calles Balcarce, Oroño y Vélez Sársfield. Esas obras ya fueron pagadas por los vecinos, cuando se asumió la gestión nos reunimos con los vecinos y le pedimos paciencia. Ahora estamos dando solución al problema. Son 9 cuadras en barrios Villa del Parque y SanCor".

La polémica por la pavimentación de la calle Falucho

"Nosotros ya hace un tiempo presentamos en el gobierno provincial un proyecto de calles troncales: General Paz, Falucho y Montalbetti. En provincia, a partir de todas estas reuniones, nos dijeron que el proyecto era viable a través del Fondo de Obras Menores. ¿Por qué le dimos prioridad a calle Falucho? Por el centro de salud, por la Comisaría, por la conectividad que tiene entre la zona norte y centro de la ciudad, el predio del Club Libertad, los Bomberos, una calle muy transitada, el costo que nos produce mantener el ripio y además el monto cerraba porque eran casi 300 millones de pesos. Fuimos varias veces al Concejo Municipal, y una de las reuniones puntuales fue por el tema de Obras Menores. Nosotros le dimos nuestro punto de vista, le explicamos en qué estábamos trabajando y nos pareció raro que luego de estas reuniones, tomen esta decisión de aprobar una Ordenanza deonde los recursos van destinados al ripio en las calles en zona rural y a la bicisenda donde estamos trabajando con un proyecto, ya que hay un presupuesto de provincia para este tipo de iniciativas".