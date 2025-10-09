Este martes, SEOM Rafaela mantuvo una serie de encuentros con el Intendente y el Concejo Municipal de Sunchales, reafirmando el compromiso de trabajo conjunto y la presencia activa en la ciudad.
José Lattanzi: "La revitalización del Predio Ferroviario podría demandar seis meses"
El subsecretario de Obras y Servicios Públicos explica el desarrollo del proyecto que está planificado en 3 etapas y demandará una inversión de 820 millones de pesos que provendrán de aportes provinciales. También brinda detalles sobre las 9 cuadras que se pavimentarán en los barrios Villa del Parque y Sancor; y fundamenta la elección de calle Falucho para los recursos provenientes del Fondo de Obras Menores.CiudadHace 2 horasJorge Tribouley
Estos son algunos de los conceptos vertidos por José Lattanzi, subsecretario de Obras y Servicios Públicos en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:
Revitalización del predio ferroviario
"Al proyecto lo dividimos en tres etapas. Esta es una primera etapa. El desembolso de provincia todavía está por resolverse en el convenio, pero generalmente manda un 60%, se rinde y envía el resto. O sea que va a haber un gran avance ya con el primer desembolso. Yo creo que va a ser una obra de alrededor de 6 meses, dependiendo también de los desembolsos que te hablaba antes".
"Lo dividimos en dos sectores, el este y el oeste. Nosotros puntualizamos trabajar en todo lo que es el perímetro, que nos parece que es la conexión de los barrios que supera al Centro y Moreno. Se construirá una vereda perimetral con bicisenda, iluminación, mobiliario urbano para generar el vínculo los diferentes sectores de la ciudad. También pensamos una explanada de casi 2.000 metros cuadrados en el sector oeste, con bancos, cestos, juegos como venimos colocando en las principales plazas. Queremos también apuntar a la revitalización de los dos galpones. Hay uno que está dañado por una de las últimas tormentas, casi lo tira abajo, asi que hay acomodarlo, reforzar la estructura y dejarlo tipo pergolado, será un espacio abierto. Y el otro que es el galpón norte, hay que cambiar chapas, hacer un trabajo en el piso y en paredes, pintarlo y generar un espacio cerrado que se puede usar en días de lluvia o o algún evento público o privado privado. Puede ser un lindo espacio para exposiciones o conferencias".
Aportes provinciales para pavimentación
"Gestionamos un crédito a través del Programa Municipal de Inversiones (Promudi) para saldar deudas de la gestión anterior, puntualmente la pavimentación en calles Balcarce, Oroño y Vélez Sársfield. Esas obras ya fueron pagadas por los vecinos, cuando se asumió la gestión nos reunimos con los vecinos y le pedimos paciencia. Ahora estamos dando solución al problema. Son 9 cuadras en barrios Villa del Parque y SanCor".
La polémica por la pavimentación de la calle Falucho
"Nosotros ya hace un tiempo presentamos en el gobierno provincial un proyecto de calles troncales: General Paz, Falucho y Montalbetti. En provincia, a partir de todas estas reuniones, nos dijeron que el proyecto era viable a través del Fondo de Obras Menores. ¿Por qué le dimos prioridad a calle Falucho? Por el centro de salud, por la Comisaría, por la conectividad que tiene entre la zona norte y centro de la ciudad, el predio del Club Libertad, los Bomberos, una calle muy transitada, el costo que nos produce mantener el ripio y además el monto cerraba porque eran casi 300 millones de pesos. Fuimos varias veces al Concejo Municipal, y una de las reuniones puntuales fue por el tema de Obras Menores. Nosotros le dimos nuestro punto de vista, le explicamos en qué estábamos trabajando y nos pareció raro que luego de estas reuniones, tomen esta decisión de aprobar una Ordenanza deonde los recursos van destinados al ripio en las calles en zona rural y a la bicisenda donde estamos trabajando con un proyecto, ya que hay un presupuesto de provincia para este tipo de iniciativas".
El intendente Pinotti mantuvo una reunión con el gobernador Pullaro
En el encuentro se analizó el avance del proyecto del Acueducto, la necesidad de asegurar los recursos del Plan de Obras Menores para concretar la pavimentación de calle Falucho y la resolución de gestiones pendientes ante la EPE para habilitar el loteo “Sunchalote”.
Pinotti presentó la revitalización del Predio Ferroviario que demandará una inversión de 820 millones de pesos
Entre las principales obras se destacan la construcción de 1.200 metros de vereda peatonal y bicisenda, la creación de una plaza seca con juegos infantiles y áreas parquizadas, la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano, y la recuperación de los históricos galpones norte y sur.
Presentarán el proyecto de revitalización del predio del ferrocarril
Este lunes 29, a partir de las 18:30, en las instalaciones del Ferrocarril, el Departamento Ejecutivo Municipal brindará información sobre la iniciativa, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) 2025.
A partir de este viernes, el Área de Patentamiento funciona en el Palacio Municipal
El traslado tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un espacio más accesible, cómodo y adecuado para la realización de los trámites correspondientes al sector. La atención al público se realiza en el horario habitual de 6:00 a 13:00.
Se encuentra abierta la segunda convocatoria para proyectos productivos
La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos ofrece línea de créditos para emprendimientos tamberos, ganaderos y agrarios.
Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
La Natividad – La Dolfina visitó la Casa Central de Sancor Seguros en Sunchales
El encuentro marcó un nuevo capítulo en la relación que la aseguradora, líder del mercado asegurador argentino, mantiene con La Dolfina desde hace ya diez años, y que va mucho más allá del patrocinio.
Atilra pide la quiebra con continuidad de SanCor y rechaza el plan de crisis de la empresa
El gremio de los trabajadores lácteos, acompañado por su equipo legal, rechazó el plan presentado por la cooperativa que prevé más de 300 despidos y reclamó la quiebra con continuidad de explotación.
Inauguraron la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de Rafaela
La Fiscal General María Cecilia Vranicich encabezó la ceremonia junto con el Fiscal Regional, Carlos Vottero, y el Secretario General del MPA, Leandro Maiarota. Valoró que a partir de que se asumió esta nueva incumbencia por parte del MPA se saldó una deuda institucional, adecuando el proceso penal de adolescentes.
Hallaron una camioneta robada en un camino rural de Ataliva
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.