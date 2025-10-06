Concierto de La Bruja Salguero en Sunchales

Con una trayectoria que la posiciona como referente indiscutida del canto popular, La Bruja Salguero llega a nuestra ciudad para compartir su arte con toda la comunidad. Será una oportunidad única para disfrutar de su fuerza interpretativa, su compromiso con la cultura y su sensibilidad artística.

Entradas

• Anticipadas: $18.000 - Contacto por WhatsApp: 3493 436767

En secretaría de Amigos del Arte: Miércoles 8/10 de 17 a 19 hs y jueves 9/10 de 10 a 12 hs

• En puerta: $20.000 generales / $18.000 socios

Organiza: Amigos del Arte

Acompaña: Municipalidad de Sunchales