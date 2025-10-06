Concierto de La Bruja Salguero en Sunchales

Una de las voces más emblemáticas del folclore argentino actuará en el escenario de Amigos del Arte. Una noche cargada de emoción, raíces y música que abraza el alma se concretará el jueves 9 de octubre, a las 20:30.

EspectáculosHoy CCA Amigos del Arte
La Bruja Salguero 2

Con una trayectoria que la posiciona como referente indiscutida del canto popular, La Bruja Salguero llega a nuestra ciudad para compartir su arte con toda la comunidad. Será una oportunidad única para disfrutar de su fuerza interpretativa, su compromiso con la cultura y su sensibilidad artística.

Entradas

• Anticipadas: $18.000 - Contacto por WhatsApp: 3493 436767
En secretaría de Amigos del Arte: Miércoles 8/10 de 17 a 19 hs y jueves 9/10 de 10 a 12 hs
• En puerta: $20.000 generales / $18.000 socios

Organiza: Amigos del Arte
Acompaña: Municipalidad de Sunchales

Te puede interesar
Sospechosos

Esta noche comienza el II Festival Nacional de Teatro

El Eco de Sunchales
Espectáculos18 de septiembre de 2025

Este jueves, a las 21:00, dará inicio el festival teatral organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, con la obra teatral "SospechoS.O.S." en la Casa de la Cultura. La programación con diferentes propuestas teatrales y talleres de capacitación se extenderá hasta el domingo 21 de setiembre.

Opera Sep 25

Concierto de Cámara en “Amigos del Arte”

CCA Amigos del Arte
Espectáculos01 de septiembre de 2025

El viernes 5 de septiembre llega al escenario principal del Centro de Cultura Artística, un imperdible Concierto de Arias y Ópera, protagonizado por las sopranos Adriana Manera y Eliana Bertinetti y el pianista Claudio Duverne.

Lo más visto
Vandalismo en Plaza Libertad 4-10-25

Vandalismo en Plaza Libertad: Un banco terminó arriba de un árbol

El Eco de Sunchales
PolicialesEl sábado

Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.

GSS - Consejo Administracion 25-26 3

Carlos Casto fue reelecto en el cargo de Presidente de Sancor Seguros

Grupo Sancor Seguros
EconomíaEl sábado

Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.

Boletín de noticias