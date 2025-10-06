Concierto de La Bruja Salguero en Sunchales

Música Coral de Compositores Santafesinos en “Amigos del Arte”
El domingo 28 de septiembre, a las 20:30, el público podrá disfrutar de dos obras emblemáticas del repertorio coral argentino del siglo XX.
Una de las voces más emblemáticas del folclore argentino actuará en el escenario de Amigos del Arte. Una noche cargada de emoción, raíces y música que abraza el alma se concretará el jueves 9 de octubre, a las 20:30.EspectáculosHoy CCA Amigos del Arte
Con una trayectoria que la posiciona como referente indiscutida del canto popular, La Bruja Salguero llega a nuestra ciudad para compartir su arte con toda la comunidad. Será una oportunidad única para disfrutar de su fuerza interpretativa, su compromiso con la cultura y su sensibilidad artística.
• Anticipadas: $18.000 - Contacto por WhatsApp: 3493 436767
En secretaría de Amigos del Arte: Miércoles 8/10 de 17 a 19 hs y jueves 9/10 de 10 a 12 hs
• En puerta: $20.000 generales / $18.000 socios
Organiza: Amigos del Arte
Acompaña: Municipalidad de Sunchales
El domingo 28 de septiembre, a las 20:30, el público podrá disfrutar de dos obras emblemáticas del repertorio coral argentino del siglo XX.
Este jueves, a las 21:00, dará inicio el festival teatral organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, con la obra teatral "SospechoS.O.S." en la Casa de la Cultura. La programación con diferentes propuestas teatrales y talleres de capacitación se extenderá hasta el domingo 21 de setiembre.
Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, el film se proyectará este jueves 18 de septiembre, a las 20:30, en la sala ubicada en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini.
Organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, esta segunda edición se desarrollará entre el jueves 18 y el domingo 21 de setiembre, con la presentación de obras teatrales locales y la presencia de elencos de Ataliva, Ceres, Buenos Aires, Rafaela, Humberto Primero y Santa Fe.
El domingo 14 de septiembre, a las 19:30, en el Auditorio del CET Atilra, actuará el primer coro de rock y pop de la Argentina
El viernes 5 de septiembre llega al escenario principal del Centro de Cultura Artística, un imperdible Concierto de Arias y Ópera, protagonizado por las sopranos Adriana Manera y Eliana Bertinetti y el pianista Claudio Duverne.
Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.
Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.
A partir de las 15:30, el Bicho Verde recibe a Argentino Quilmes en el estadio de la Avenida. La derrota de Sportivo Norte le permitiría retomar el liderazgo al equipo albiverde si suma de a 3 ante el Cervecero.
En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.
La nueva carta magna provincial incorpora algunas avances importantes pero reproduce también viejos vicios de concentración de poder.