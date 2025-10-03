El tiempo en Sunchales: Viernes caluroso antes de un fin de semana inestable

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Los servicios de larga distancia quedaron interrumpidos hasta que se arreglen desperfectos en las vías y un socavón en Santiago del Estero. Uno de los ramales pasa por Sunchales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 27º, en la previa de un sábado con registros que alcanzarían los 32º y una noche con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.GeneralHace 3 horas El Eco de Sunchales
Persiste la posibilidad de lluvias y tormentas a final del sábado y durante la mayor parte del domingo. Los acumulados posibles oscilan entre los 5 y los 45 mm., pudiendo superarse los 50 mm. en forma localizada. Tampoco se descarta que algunas tormentas puedan presentar intensidad fuerte, y estar acompañadas de abundantes chaparrones, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.
Las condiciones mejorarían hacia la noche del domingo, con el ingreso de aire más frio desde el sur (con fuertes ráfagas) que producirá un descenso de los valores térmicos. Los mínimos de este descenso se marcarían en las primeras horas del martes, con un valor de 9° para nuestra ciudad. Posteriormente, en la tarde de ese día, el viento volverá a rotar al noreste, recuperando rápidamente las temperaturas. El resto de la semana se presentaría con buenas condiciones y poca nubosidad. Veremos cómo evoluciona todo esto con el correr de los días.
Según el SMN, la temperatura ascendería paulatinamente para llegar el sábado a los 31º. El domingo podría presentarse inestable. El último trimestre del año sería muy caluroso, con temperaturas superiores a lo normal.
Desde el Templo Parroquial se difundió un comunicado explicando de que no se ha dado autorización a ninguna persona para que solicite ayuda económica, venda objetos religiosos o haga encuestas a domicilio en nombre de la Parroquia.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Dentesano Bis; Sur: Liniers; Este: Vías del Ferrocarril y Oeste: R. V. Peñaloza - M. Pedraza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
A lo largo de la semana se repetirían mañanas frescas y tardes con buenas temperaturas máximas, que el viernes alcanzarían los 28º.
Tras el Decreto firmado semanas atrás para poder mover feriados que caen en fin de semana, el Gobierno decidió ampliar el fin de semana largo de noviembre.
Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Profesionales de todo el país debatieron en Rosario sobre las problemáticas del sector. Exigen presencialidad para conocer a los pacientes.
El lunes 29 de septiembre, en ll acto se desarrolló en las instalaciones de Casa Cooperativa, se distribuyeron más de 16 millones de pesos entre 18 cooperativas escolares.
Un nuevo estudio sugiere que el trastorno del espectro autista (TEA) diagnosticado a diferentes edades puede reflejar trayectorias de desarrollo distintas, lo que proporciona una forma más clara de comprender la variación dentro de esta condición.
Personal del PDI Sunchales realizó este miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años. Le secuestraron cocaína, marihuana, una balanza digital, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un arma calibre .22 y $2.744.740 en efectivo.