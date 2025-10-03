El tiempo en Sunchales: Viernes caluroso antes de un fin de semana inestable

Persiste la posibilidad de lluvias y tormentas a final del sábado y durante la mayor parte del domingo. Los acumulados posibles oscilan entre los 5 y los 45 mm., pudiendo superarse los 50 mm. en forma localizada. Tampoco se descarta que algunas tormentas puedan presentar intensidad fuerte, y estar acompañadas de abundantes chaparrones, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

Las condiciones mejorarían hacia la noche del domingo, con el ingreso de aire más frio desde el sur (con fuertes ráfagas) que producirá un descenso de los valores térmicos. Los mínimos de este descenso se marcarían en las primeras horas del martes, con un valor de 9° para nuestra ciudad. Posteriormente, en la tarde de ese día, el viento volverá a rotar al noreste, recuperando rápidamente las temperaturas. El resto de la semana se presentaría con buenas condiciones y poca nubosidad. Veremos cómo evoluciona todo esto con el correr de los días.

El pronóstico del tiempo para Santa Fe y la región de cara al fin de semana