El tiempo en Sunchales: Viernes caluroso antes de un fin de semana inestable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 27º, en la previa de un sábado con registros que alcanzarían los 32º y una noche con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.

tormenta en sunchales

Persiste la posibilidad de lluvias y tormentas a final del sábado y durante la mayor parte del domingo. Los acumulados posibles oscilan entre los 5 y los 45 mm., pudiendo superarse los 50 mm. en forma localizada. Tampoco se descarta que algunas tormentas puedan presentar intensidad fuerte, y estar acompañadas de abundantes chaparrones, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

Las condiciones mejorarían hacia la noche del domingo, con el ingreso de aire más frio desde el sur (con fuertes ráfagas) que producirá un descenso de los valores térmicos. Los mínimos de este descenso se marcarían en las primeras horas del martes, con un valor de 9° para nuestra ciudad. Posteriormente, en la tarde de ese día, el viento volverá a rotar al noreste, recuperando rápidamente las temperaturas. El resto de la semana se presentaría con buenas condiciones y poca nubosidad. Veremos cómo evoluciona todo esto con el correr de los días.

Clima 3-10-25

El pronóstico del tiempo para Santa Fe y la región de cara al fin de semana

  • En la ciudad de Sunchales y alrededores, este viernes también tendremos nubosidad variable. Temperaturas en ascenso con mínima de 17°, máxima de 30° y viento leve a moderado del noreste.
  • El sábado habrá poca nubosidad, pero las condiciones irán desmejorando, con posibles lluvias y tormentas a final del día. Esperamos una temperatura mínima de 16°, máxima de 34° con elevada sensación térmica, y viento leve a moderado del noreste, con posibles ráfagas de mayor intensidad.
  • El domingo las condiciones serán inestables con lluvias y tormentas. Posible mejoramiento hacia la noche. Temperaturas en descenso con mínima de 14° a final de la jornada, 18° por la mañana, máxima de 22° y viento moderado del sudoeste con posibles ráfagas fuertes.
