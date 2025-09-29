Dos negocios en Avenida Belgrano fueron víctimas de la delincuencia

Te puede interesar

PDI detuvo a un hombre por hurto y amenazas PDI Sunchales Policiales Ayer El sujeto detenido este sábado en la vía pública está identificado con las iniciales J. G. R. y tiene 30 años. Fue denunciado por un ilícito y posteriores amenazas telefónicas.

Dos detenidos en Tacural por una camioneta robada que circulaba en Ruta 34 El Eco de Sunchales Policiales El sábado La Guardia Provincial realizó un procedimiento el viernes pasado que terminó con dos hombres detenidos, un vehículo secuestrado y una causa por robo, uso de documentación falsa y tentativa de cohecho.

Una cartera robada que se pudo recuperar y una estafa en dólares El Eco de Sunchales Policiales 20 de septiembre de 2025 Un sujeto le arrebató la cartera a una mujer que se dirigía a su trabajo en bicicleta. Lo persiguieron y el ladrón descartó lo robado. En tanto, una sunchalense advirtió que le faltaban 50 dólares de la cuenta.

Dos personas detenidas bajo la sospecha de narcomenudeo El Eco de Sunchales Policiales 19 de septiembre de 2025 Una mujer de 26 años y un hombre de 36 que se trasladaban en una motocicleta portando un envoltorio de nylon que contenía presumiblemente marihuana prensada y un cuchillo.