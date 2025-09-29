Dos negocios en Avenida Belgrano fueron víctimas de la delincuencia

En la madrugada de este lunes, desconocidos forzaron las aberturas y robaron en una peluquería canina y una oficina de una empresa constructora ubicadas en Avenida Belgrano al 700.

PolicialesHace 2 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Robo peluqueria canina 1 29-9-25

Según relató uno de los comerciantes afectados, vecinos del lugar escucharon ruidos sospechosos alrededor de las 2:00 de la madrugada de este lunes. En la peluqueria canina, sustrajeron 30 mil pesos que se encontraban en la caja y algunos objetos de menor valor. Se desconoce el botín que pudieron sustraer en la oficina de la empresa constructora que también sufrió la rotura de vidrios en las aberturas que dan al frente de la Avenida.

Robo peluqueria canina 2 29-9-25

