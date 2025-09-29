Dos negocios en Avenida Belgrano fueron víctimas de la delincuencia

PDI detuvo a un hombre por hurto y amenazas
El sujeto detenido este sábado en la vía pública está identificado con las iniciales J. G. R. y tiene 30 años. Fue denunciado por un ilícito y posteriores amenazas telefónicas.
En la madrugada de este lunes, desconocidos forzaron las aberturas y robaron en una peluquería canina y una oficina de una empresa constructora ubicadas en Avenida Belgrano al 700.PolicialesHace 2 horasJorge Tribouley
Según relató uno de los comerciantes afectados, vecinos del lugar escucharon ruidos sospechosos alrededor de las 2:00 de la madrugada de este lunes. En la peluqueria canina, sustrajeron 30 mil pesos que se encontraban en la caja y algunos objetos de menor valor. Se desconoce el botín que pudieron sustraer en la oficina de la empresa constructora que también sufrió la rotura de vidrios en las aberturas que dan al frente de la Avenida.
La Guardia Provincial realizó un procedimiento el viernes pasado que terminó con dos hombres detenidos, un vehículo secuestrado y una causa por robo, uso de documentación falsa y tentativa de cohecho.
Un sujeto le arrebató la cartera a una mujer que se dirigía a su trabajo en bicicleta. Lo persiguieron y el ladrón descartó lo robado. En tanto, una sunchalense advirtió que le faltaban 50 dólares de la cuenta.
Una mujer de 26 años y un hombre de 36 que se trasladaban en una motocicleta portando un envoltorio de nylon que contenía presumiblemente marihuana prensada y un cuchillo.
En la obra de recambio de cañerías cloacales que se ejecuta en el predio ubicado al oeste del espacio "Gigantes Verdes", desconocidos robaron una bomba sumergible, 50 metros de cable subterráneo y un tablero comando. Este lunes 15, personal de la Comisaría Nº 3, realizó requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en Barrio Villa Autódromo, recuperando los elementos sustraídos.
El hecho se produjo alrededor de las 2.00 de la madrugada de este domingo cuando se desarrollaba un operativo en Av. Independencia y Roque Saenz Peña. La agente sufrió lesiones leves.
Con las modificaciones introducidas por la entidad, los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en el mercado de los dólares financieros en los siguientes 90 días.
Este lunes 29, a partir de las 18:30, en las instalaciones del Ferrocarril, el Departamento Ejecutivo Municipal brindará información sobre la iniciativa, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) 2025.
La Provincia elevó a Nación un pedido de análisis estructural del puente ubicado en el km 232,77 de la Ruta Nacional 34, entre Rafaela y Sunchales, actualmente limitado a 45 toneladas.
Esta tarde, el Bicho Verde perdió 2 a 1 ante Deportivo Aldao en un partido intenso disputado en la vecina localidad. Baltazar Triverio, de penal, abrió el marcador para el local; pudo igualar Thiago Strak a los 51' pero Triverio, en modo verdugo, estampó el segundo (61') para los aldaenses. Los albiverdes sufrieron la explusión de dos jugadores.