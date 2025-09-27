La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Dentesano Bis; Sur: Liniers; Este: Vías del Ferrocarril y Oeste: R. V. Peñaloza - M. Pedraza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
La Parroquia San Carlos advierte que no han autorizado ventas en su nombre
Desde el Templo Parroquial se difundió un comunicado explicando de que no se ha dado autorización a ninguna persona para que solicite ayuda económica, venda objetos religiosos o haga encuestas a domicilio en nombre de la Parroquia.GeneralHoy Parroquia San Carlos
Desde el Templo Parroquial San Carlos Borromeo, con la firma de sus sacerdotes y el equipo de Animación Pastoral se difundió un comunicado que a continuación reproducimos:
"No se ha dado autorización a ninguna persona que en nombre de la Parroquia pida ayuda económica o venda objetos religiosos o haga encuestas a domicilio. Solo las personas autorizadas a visitar los hogares son las misioneras que realizan la visita de la Virgen o las personas que hacen la cobranza a aquellas familias que ayudan mensualmente al sostenimiento de la Parroquia y que vienen haciéndolo desde hace varios años, o agentes pastorales que visitan enfermos o imposibilitados.
Cuando fallece una persona en la comunidad y se desea que el sacerdote o un ministro haga una oración por el difunto, son los familiares que eligen si el sacerdote va a la sala o si quieren realizar la celebración de las exequias en el Templo Parroquial".
El clima: La semana se presenta con condiciones estables y temperaturas en ascenso
A lo largo de la semana se repetirían mañanas frescas y tardes con buenas temperaturas máximas, que el viernes alcanzarían los 28º.
Confirman un nuevo feriado y habrá un fin de semana extra largo en noviembre
Tras el Decreto firmado semanas atrás para poder mover feriados que caen en fin de semana, el Gobierno decidió ampliar el fin de semana largo de noviembre.
Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados
Simula beneficios oficiales, promete descuentos falsos y busca obtener datos bancarios. El gobierno provincial activó el protocolo de prevención.
El tiempo en Sunchales: Cómo será la última semana del invierno
Según el Servicio Meteorológico Nacional habrá algunos chaparrones, jornadas con sol, otras muy nubladas y el termómetro llegará a los 25º mientras que la temperatura mínima será de 12º.
Milei firmó el decreto de los feriados 2026 y definió los fines de semana largos
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.
Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños
El caso de un niño de 9 años en Río Negro y el de varias niñas en Santa Fe encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra la plataforma de juegos online que usan millones de chicos. Entre los principales riesgos aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales.
La Corte Suprema de Santa Fe respaldó la gestación por sustitución: Iapos deberá cubrir un tratamiento
Una pareja de la provincia de Santa Fe inició una acción de amparo pretendiendo que se le brinde cobertura integral al tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de gestación por sustitución con gametos propios, en todas sus etapas y procedimientos, inclusive la cobertura y atención de la mujer gestante.
#PreFederal: Este domingo, Libertad visita a Racing LTC
Los Tigres se enfrentan al equipo oriundo de San Cristóbal, a partir de las 21:30, en el Estadio Amancio Fuentes. Anoche, Atlético de Rafaela obtuvo un triunfo clave ante la BH y es el nuevo líder del certamen.
Gastón Alejandro Pfaffen
Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
#CopaSantaFe: Unión cayó ante Sanjustino y se despidió de la competencia
Este viernes, el Bicho Verde sufrió una derrota contundente en su debut en los cuartos de final del torneo provincial. El equipo oriundo de San Justo se impuso 97 a 49, eliminando al conjunto albiverde.