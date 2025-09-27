La Parroquia San Carlos advierte que no han autorizado ventas en su nombre

Desde el Templo Parroquial se difundió un comunicado explicando de que no se ha dado autorización a ninguna persona para que solicite ayuda económica, venda objetos religiosos o haga encuestas a domicilio en nombre de la Parroquia.

GeneralHoy Parroquia San Carlos
parroquia san carlos

Desde el Templo Parroquial San Carlos Borromeo, con la firma de sus sacerdotes y el equipo de Animación Pastoral se difundió un comunicado que a continuación reproducimos:

"No se ha dado autorización a ninguna persona que en nombre de la Parroquia pida ayuda económica o venda objetos religiosos o haga encuestas a domicilio. Solo las personas autorizadas a visitar los hogares son las misioneras que realizan la visita de la Virgen o las personas que hacen la cobranza a aquellas familias que ayudan mensualmente al sostenimiento de la Parroquia y que vienen haciéndolo desde hace varios años, o agentes pastorales que visitan enfermos o imposibilitados.

Cuando fallece una persona en la comunidad y se desea que el sacerdote o un ministro haga una oración por el difunto, son los familiares que eligen si el sacerdote va a la sala o si quieren realizar la celebración de las exequias en el Templo Parroquial".

Te puede interesar
EPE

Corte de energía programado para este domingo 28

EPE
GeneralAyer

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Dentesano Bis; Sur: Liniers; Este: Vías del Ferrocarril y Oeste: R. V. Peñaloza - M. Pedraza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Lo más visto
Lazo

Gastón Alejandro Pfaffen

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesAyer

Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Boletín de noticias