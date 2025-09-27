La Parroquia San Carlos advierte que no han autorizado ventas en su nombre

Desde el Templo Parroquial San Carlos Borromeo, con la firma de sus sacerdotes y el equipo de Animación Pastoral se difundió un comunicado que a continuación reproducimos:

"No se ha dado autorización a ninguna persona que en nombre de la Parroquia pida ayuda económica o venda objetos religiosos o haga encuestas a domicilio. Solo las personas autorizadas a visitar los hogares son las misioneras que realizan la visita de la Virgen o las personas que hacen la cobranza a aquellas familias que ayudan mensualmente al sostenimiento de la Parroquia y que vienen haciéndolo desde hace varios años, o agentes pastorales que visitan enfermos o imposibilitados.

Cuando fallece una persona en la comunidad y se desea que el sacerdote o un ministro haga una oración por el difunto, son los familiares que eligen si el sacerdote va a la sala o si quieren realizar la celebración de las exequias en el Templo Parroquial".