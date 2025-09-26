Corte de energía programado para este domingo 28

El clima: La semana se presenta con condiciones estables y temperaturas en ascenso
A lo largo de la semana se repetirían mañanas frescas y tardes con buenas temperaturas máximas, que el viernes alcanzarían los 28º.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Dentesano Bis; Sur: Liniers; Este: Vías del Ferrocarril y Oeste: R. V. Peñaloza - M. Pedraza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
Importante:
* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo
Tras el Decreto firmado semanas atrás para poder mover feriados que caen en fin de semana, el Gobierno decidió ampliar el fin de semana largo de noviembre.
Simula beneficios oficiales, promete descuentos falsos y busca obtener datos bancarios. El gobierno provincial activó el protocolo de prevención.
Según el Servicio Meteorológico Nacional habrá algunos chaparrones, jornadas con sol, otras muy nubladas y el termómetro llegará a los 25º mientras que la temperatura mínima será de 12º.
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en nuestra ciudad y la región. Lo destacable: no se esperan lluvias.
Una pareja de la provincia de Santa Fe inició una acción de amparo pretendiendo que se le brinde cobertura integral al tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de gestación por sustitución con gametos propios, en todas sus etapas y procedimientos, inclusive la cobertura y atención de la mujer gestante.
Las declaraciones de exportaciones ya alcanzaron el tope previsto por el Gobierno. Desde este jueves las retenciones volverán a los niveles previos.
En el marco del Día Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - que se celebra cada 25 de septiembre -, el Grupo ratifica su adhesión a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un plan de acción global que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar un futuro más justo, inclusivo y próspero para las nuevas generaciones.
La mayoría de los profesionales que dimitieron en el efector de salud, lo hicieron con cuestionamientos a la directora de la Región de Salud Nodo Ceres, Carina Dutto.
Nuevo ranking actualizado de billeteras virtuales y bancos que ofrecen mayor rendimiento en inversiones. Conocé todo el detalle.