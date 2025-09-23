El clima: La semana se presenta con condiciones estables y temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 23 en Sunchales y la región, una temperatura máxima de 24º, una mínima de 8º, cielo despejado y vientos leves desde la mañana y más suaves a partir de la tarde.





El miércoles las condiciones serían muy similares: entre algo y parcialmente nublado, 23º de máxima y 8º de mínima.

El jueves estaría parcialmente nublado con marcas entre 24º y 8º.

Para el viernes hay previsiones de una mañana con fuertes ráfagas de viento, cielo parcialmente nublado y una temperatura de 10º, mientras que a la tarde no habría ráfagas pero continuaría el viento intenso, con cielo mayormente nublado y una máxima de 28º.

El sábado arrancaría con lluvias aisladas y hacia la tarde estaría mayormente nublado con fuertes ráfagas de viento. La temperatura: 23º de máxima y 14º de mínima.

El domingo habría una mejora: vientos leves, cielo despejado, máxima de 22º y mínima de 11º.