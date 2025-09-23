El clima: La semana se presenta con condiciones estables y temperaturas en ascenso

Confirman un nuevo feriado y habrá un fin de semana extra largo en noviembre
Tras el Decreto firmado semanas atrás para poder mover feriados que caen en fin de semana, el Gobierno decidió ampliar el fin de semana largo de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 23 en Sunchales y la región, una temperatura máxima de 24º, una mínima de 8º, cielo despejado y vientos leves desde la mañana y más suaves a partir de la tarde.
El miércoles las condiciones serían muy similares: entre algo y parcialmente nublado, 23º de máxima y 8º de mínima.
El jueves estaría parcialmente nublado con marcas entre 24º y 8º.
Para el viernes hay previsiones de una mañana con fuertes ráfagas de viento, cielo parcialmente nublado y una temperatura de 10º, mientras que a la tarde no habría ráfagas pero continuaría el viento intenso, con cielo mayormente nublado y una máxima de 28º.
El sábado arrancaría con lluvias aisladas y hacia la tarde estaría mayormente nublado con fuertes ráfagas de viento. La temperatura: 23º de máxima y 14º de mínima.
El domingo habría una mejora: vientos leves, cielo despejado, máxima de 22º y mínima de 11º.
Simula beneficios oficiales, promete descuentos falsos y busca obtener datos bancarios. El gobierno provincial activó el protocolo de prevención.
Según el Servicio Meteorológico Nacional habrá algunos chaparrones, jornadas con sol, otras muy nubladas y el termómetro llegará a los 25º mientras que la temperatura mínima será de 12º.
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en nuestra ciudad y la región. Lo destacable: no se esperan lluvias.
La tercera edición de la feria organizada por las distintas asociaciones civiles e instituciones de Sunchales se desarrollará el jueves 11 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:30, en Plaza Libertad.
Según la víctima, el imputado golpeó las manos pidiendo cortar el césped y, ante la negativa de ofrecerle trabajo, reaccionó violentamente con un golpe de puño. Posteriormente, sustrajo una mochila y una campera que estaban en la casa aledaña, dándose luego a la fuga en una bicicleta verde.
El caso de un niño de 9 años en Río Negro y el de varias niñas en Santa Fe encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra la plataforma de juegos online que usan millones de chicos. Entre los principales riesgos aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales.
El estudiante de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo” presentó una monografía titulada "La IA en la educación: herramienta o amenaza".
Esta medida se suma a la decisión previa de reducir a cero los derechos de exportación para los granos, vigente hasta la misma fecha.