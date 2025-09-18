Esta noche comienza el II Festival Nacional de Teatro

Organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, la segunda edición del Festival Nacional de Teatro se desarrollará entre el jueves 18 y el domingo 21 de setiembre, con la presentación de obras teatrales locales y la presencia de elencos de Ataliva, Ceres, Buenos Aires, Rafaela, Humberto Primero y Santa Fe.

En esta ocasión, la propuesta suma una jornada más y serán así cuatro los días en los cuales se desarrollen obras, talleres de capacitación y propuestas teatrales.

Se destaca la presentación de «La lección de anatomía», la cual lleva nada menos que 52 años consecutivos en cartelera en Buenos Aires.