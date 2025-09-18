Esta noche comienza el II Festival Nacional de Teatro

Este jueves, a las 21:00, dará inicio el festival teatral organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, con la obra teatral "SospechoS.O.S." en la Casa de la Cultura. La programación con diferentes propuestas teatrales y talleres de capacitación se extenderá hasta el domingo 21 de setiembre.

Sospechosos

Organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, la segunda edición del Festival Nacional de Teatro se desarrollará entre el jueves 18 y el domingo 21 de setiembre, con la presentación de obras teatrales locales y la presencia de elencos de Ataliva, Ceres, Buenos Aires, Rafaela, Humberto Primero y Santa Fe.

En esta ocasión, la propuesta suma una jornada más y serán así cuatro los días en los cuales se desarrollen obras, talleres de capacitación y propuestas teatrales. 

Se destaca la presentación de «La lección de anatomía», la cual lleva nada menos que 52 años consecutivos en cartelera en Buenos Aires.

Programacion II Festival de Teatro

Entradas II Festival de Teatro

