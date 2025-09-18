Esta noche comienza el II Festival Nacional de Teatro

Cine en Amigos del Arte: Este jueves, “Amélie”
Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, el film se proyectará este jueves 18 de septiembre, a las 20:30, en la sala ubicada en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini.
Este jueves, a las 21:00, dará inicio el festival teatral organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, con la obra teatral "SospechoS.O.S." en la Casa de la Cultura. La programación con diferentes propuestas teatrales y talleres de capacitación se extenderá hasta el domingo 21 de setiembre.
Organizado por la cooperativa cultural Maquinarte, la segunda edición del Festival Nacional de Teatro se desarrollará entre el jueves 18 y el domingo 21 de setiembre, con la presentación de obras teatrales locales y la presencia de elencos de Ataliva, Ceres, Buenos Aires, Rafaela, Humberto Primero y Santa Fe.
En esta ocasión, la propuesta suma una jornada más y serán así cuatro los días en los cuales se desarrollen obras, talleres de capacitación y propuestas teatrales.
Se destaca la presentación de «La lección de anatomía», la cual lleva nada menos que 52 años consecutivos en cartelera en Buenos Aires.
El domingo 14 de septiembre, a las 19:30, en el Auditorio del CET Atilra, actuará el primer coro de rock y pop de la Argentina
El viernes 5 de septiembre llega al escenario principal del Centro de Cultura Artística, un imperdible Concierto de Arias y Ópera, protagonizado por las sopranos Adriana Manera y Eliana Bertinetti y el pianista Claudio Duverne.
El film del director Quentin Tarantino será proyectado este jueves 24 de julio, a las 20:30, en el Centro Cultural ubicado en Juan B. Justo y Carlos Pellegrini. Habrá servicio de cantina y ambiente climatizado.
El gobierno provincial hizo un total de 5 llamados para lo que denomina "propuestas de iniciativas privadas". Uno de los sistemas viales mencionados son los 36 km. del tramo comprendido entre el cruce con la RN 34 y el límite interprovincial con Córdoba.
El Ing. Agr. Gustavo Ristorto fundamenta la preocupación de los sunchalenses que temen por la aparición de problemáticas ambientales y sanitarias si el Complejo Ambiental del Consorcio del Área Metropolitana de Sunchales se radica a unos pocos kilómetros del ejido urbano. En tanto, este jueves 18, el abogado Juan Manuel Chiappero hará uso de la Banca Ciudadana para exponer las causas de su oposición.
La movilización se enmarca en la Marcha Federal convocada en todo el país. En nuestra ciudad, Jubilados y Vecinos Autoconvocados Sunchales invitan a una concentración, a las 16:00, en Plaza Libertad.
Simula beneficios oficiales, promete descuentos falsos y busca obtener datos bancarios. El gobierno provincial activó el protocolo de prevención.
Ahora, pasarán al Senado. La oposición necesita los 2 tercios de ambas cámaras para revertir el veto. Las leyes fueron sancionadas en agosto pero el Presidente las vetó el 4 de septiembre porque, según señaló, generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.