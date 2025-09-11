El clima en Sunchales: Se viene un fin de semana primaveral

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en nuestra ciudad y la región. Lo destacable: no se esperan lluvias.

GeneralHace 3 horas El Eco de Sunchales
sol y mates

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Sunchales, cielo despejado y una temperatura máxima de 25º.

Clima 11-9-25
 
El viernes habría poco cambio en las condiciones, con una máxima de 25º y una mínima de 10º, aunque estaría algo nublado.

Para el sábado se anuncia condiciones estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados del sector este/noreste.

Para el domingo se espera un repunte en la mínima de 13º, una máxima de 23º y cielo con nubosidad variable.

La semana próxima arrancaría con un lunes mayormente nublado y marcas entre 23º y 12º.

El martes estaría caluroso, con la máxima trepando hasta los 27º y una mínima que no bajaría de 14º.

Te puede interesar
Feriando

Este jueves, una nueva edición de "Feriando"

El Eco de Sunchales
GeneralAyer

La tercera edición de la feria organizada por las distintas asociaciones civiles e instituciones de Sunchales se desarrollará el jueves 11 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:30, en Plaza Libertad.

Lo más visto
Boletín de noticias