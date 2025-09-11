El clima en Sunchales: Se viene un fin de semana primaveral

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Sunchales, cielo despejado y una temperatura máxima de 25º.





El viernes habría poco cambio en las condiciones, con una máxima de 25º y una mínima de 10º, aunque estaría algo nublado.

Para el sábado se anuncia condiciones estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados del sector este/noreste.

Para el domingo se espera un repunte en la mínima de 13º, una máxima de 23º y cielo con nubosidad variable.

La semana próxima arrancaría con un lunes mayormente nublado y marcas entre 23º y 12º.

El martes estaría caluroso, con la máxima trepando hasta los 27º y una mínima que no bajaría de 14º.