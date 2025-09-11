El clima en Sunchales: Se viene un fin de semana primaveral

Este jueves, una nueva edición de "Feriando"
La tercera edición de la feria organizada por las distintas asociaciones civiles e instituciones de Sunchales se desarrollará el jueves 11 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:30, en Plaza Libertad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Sunchales, cielo despejado y una temperatura máxima de 25º.
El viernes habría poco cambio en las condiciones, con una máxima de 25º y una mínima de 10º, aunque estaría algo nublado.
Para el sábado se anuncia condiciones estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados del sector este/noreste.
Para el domingo se espera un repunte en la mínima de 13º, una máxima de 23º y cielo con nubosidad variable.
La semana próxima arrancaría con un lunes mayormente nublado y marcas entre 23º y 12º.
El martes estaría caluroso, con la máxima trepando hasta los 27º y una mínima que no bajaría de 14º.
Para quienes tengan que realizar un viaje en los próximos siete días, se dispuso un operativo de reposición inmediata y sin costo.
Desde el martes y al menos hasta el fin de semana se esperan temperaturas máximas de 23º y superiores.
La Empresa Provincial de Energía informó que se da un nuevo paso en la modernización de la empresa y que los ahorros, producto de la despapelización, serán destinados a la infraestructura eléctrica.
Un reciente cambio en la ley de feriados habilita un nuevo fin de semana largo antes de que termine 2025. La novedad llega amparada por una nueva normativa.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha. La medida de fuerza comenzará el próximo viernes.
El banco digital de Sancor Seguros, presentó las nuevas promociones que incluyen reintegros en supermercados, kioscos e indumentaria y cuotas sin interés en electro y hogar.
La compañía estadounidense reveló este martes las características de su renovada línea de smartphones, que llega con los modelos Pro y Pro Max y un rediseño del módulo de cámaras como principal distintivo visual.
En la mañana de este miércoles 10 se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 01/2025 para la ejecución de obras civiles de movimiento de suelo en el marco del desarrollo del Complejo Ambiental Sunchales.
El rubro que más aumentó fue Transporte (3,6%), seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y hoteles (3,4%). El rubro de Prendas de vestir y calzado mostró una deflación (la caída de los precios) del 0,3% con respecto al mes previo.