Este jueves, una nueva edición de "Feriando"

La tercera edición de la feria organizada por las distintas asociaciones civiles e instituciones de Sunchales se desarrollará el jueves 11 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:30, en Plaza Libertad.

Feriando

Vas a poder adquirir productos e información de las siguientes instituciones de Sunchales:
- Centro de día EL FARO
- Taller protegido de producción RUPAY 
- Vivero municipal “Sembrando sueños” 
- Huerta municipal 
- Programa Ser Jóvenes
- Asociación civil LAZOS
- El Refugio
- Sano y sabroso sin tacc 
- Hospital de Sunchales
- Ecopunto 

Apoya el evento: Municipalidad de Sunchales

Necrológicas SunchalesEl lunes

Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

