Este jueves, una nueva edición de "Feriando"

Cristian Pelossi "Comi" Sunchales Servicios Sociales Necrológicas Sunchales El lunes Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Día histórico para Santa Fe: La Convención Reformadora vota este martes el texto definitivo de la nueva Constitución El Eco de Sunchales Provincia Ayer La Comisión redactora sesionó en la Universidad Nacional de Rosario y continuará este martes en Santa Fe con el trabajo de integración del articulado final. El texto será debatido y votado en plenario a las 17:00 en la Cámara de Diputados.

El Municipio y y las residencias geriátricas firmaron un Convenio Marco de Cooperación Municipalidad de Sunchales Ciudad Ayer El acto contó con la presencia del intendente Pablo Pinotti, destacando la importancia de garantizar una vida plena, activa y saludable para nuestros adultos mayores.