Acto de cierre del Concurso Literario "Ciudad de Sunchales"

El Concejo Municipal de Sunchales informa que se realizará el acto de cierre del Concurso Literario “Ciudad de Sunchales” el viernes 12 de septiembre, desde las 18:30, en el Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte”.

Entrega concurso literario

El objetivo es compartir un momento de lecturas y concretar la entrega de reconocimientos a quienes participaron de la actividad. 

El Certamen se enmarca en una nueva edición del programa cultural Bienal del Libro y ya cuenta con tres ediciones. En 2025, la convocatoria alcanzó a jóvenes de 13 a 21 años de edad. 

El Cuerpo Legislativo recibió un total de 26 obras literarias y los integrantes del jurado realizaron la siguiente selección de textos: 

Narrativa 

Primer premio: Hubris - Ana Clara Porta

Segundo premio: Culpable - Candela Josefina Freijo

Primera mención: La Asesina - María Emilia Tosello

Segunda mención: El último susurro - Luz Rosso

Tercera mención: Leo y su familia en My Hero Academia - Leandro José Fuentes

Cuarta mención: El Príncipe de Veridia - Tomás Florentín

Poesía

Primer premio: Murmullos escondidos - María Emilia Tosello

Segundo premio: Inmensidad - Luisina Nievas

Primera mención: No vivo no muero - Faustina Bolatti 

Segunda mención: La escuela mata artistas - Sofía Freijo

Tercera mención: La marea - Emilia Ghiberto

María Fernanda Trebol, autora nacida en Casilda que actualmente reside en Rosario, junto a Mariana Ricartes y Conrado Bocco, ambos oriundos de Sunchales, fueron los responsables de evaluar los textos recibidos. Los autores también acompañarán el desarrollo del acto de cierre del concurso. 

