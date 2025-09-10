Acto de cierre del Concurso Literario "Ciudad de Sunchales"

El objetivo es compartir un momento de lecturas y concretar la entrega de reconocimientos a quienes participaron de la actividad.

El Certamen se enmarca en una nueva edición del programa cultural Bienal del Libro y ya cuenta con tres ediciones. En 2025, la convocatoria alcanzó a jóvenes de 13 a 21 años de edad.

El Cuerpo Legislativo recibió un total de 26 obras literarias y los integrantes del jurado realizaron la siguiente selección de textos:

Narrativa

Primer premio: Hubris - Ana Clara Porta

Segundo premio: Culpable - Candela Josefina Freijo

Primera mención: La Asesina - María Emilia Tosello

Segunda mención: El último susurro - Luz Rosso

Tercera mención: Leo y su familia en My Hero Academia - Leandro José Fuentes

Cuarta mención: El Príncipe de Veridia - Tomás Florentín

Poesía

Primer premio: Murmullos escondidos - María Emilia Tosello

Segundo premio: Inmensidad - Luisina Nievas

Primera mención: No vivo no muero - Faustina Bolatti

Segunda mención: La escuela mata artistas - Sofía Freijo

Tercera mención: La marea - Emilia Ghiberto

María Fernanda Trebol, autora nacida en Casilda que actualmente reside en Rosario, junto a Mariana Ricartes y Conrado Bocco, ambos oriundos de Sunchales, fueron los responsables de evaluar los textos recibidos. Los autores también acompañarán el desarrollo del acto de cierre del concurso.