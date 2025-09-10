Pasaportes con fallas: El número de WhatsApp y el chatbot donde se puede consultar

Este jueves, una nueva edición de "Feriando"
La tercera edición de la feria organizada por las distintas asociaciones civiles e instituciones de Sunchales se desarrollará el jueves 11 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:30, en Plaza Libertad.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) habilitó un chatbot de WhatsApp para que los ciudadanos verifiquen si un pasaporte es uno de los miles que tienen fallas en la tinta de seguridad y debe ser cambiado.
Desde Renaper indicaron que se debe agregar a los contactos del teléfono el número +54 91151261789, y de esta manera estará disponible el chatbot en WhatsApp.
El organismo aclaró que la necesidad de "revisión" no implica que el documento tenga una falla, sino que pertenece a las tandas que podrían estar afectadas.
Para quienes tengan que realizar un viaje en los próximos siete días, el Renaper dispuso un operativo de reposición inmediata y sin costo en los aeropuertos y en la terminal de Buquebus porteña.
Si el pasaporte figura como "a revisar" en el WhatsApp y el viaje es inminente, el pasajero puede acercarse incluso el mismo día de su viaje a un Centro de Documentación habilitado. Allí se verificará el documento y, de ser necesario, se repondrá en un trámite que dura entre 2 y 6 horas.
En Rosario se puede gestionar en el Centro de Documentación del aeropuerto (de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana de 9 a 19), mientras que las oficinas de Renaper de la terminal de ómnibus y de la estación de trenes Rosario Norte permiten tramitar el pasaporte exprés (de lunes a viernes de 8 a 20).
Quienes que no tengan un viaje programado pero quieran verificar su pasaporte, pueden hacerlo en el Registro Civil más cercano a su domicilio para gestionar la revisión y eventual reposición.
Desde el martes y al menos hasta el fin de semana se esperan temperaturas máximas de 23º y superiores.
La Empresa Provincial de Energía informó que se da un nuevo paso en la modernización de la empresa y que los ahorros, producto de la despapelización, serán destinados a la infraestructura eléctrica.
Un reciente cambio en la ley de feriados habilita un nuevo fin de semana largo antes de que termine 2025. La novedad llega amparada por una nueva normativa.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha. La medida de fuerza comenzará el próximo viernes.
Si bien la temperatura era baja en el inicio de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la jornada una máxima de 23 grados, con buen tiempo. Cómo sigue la semana.
Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
La Comisión redactora sesionó en la Universidad Nacional de Rosario y continuará este martes en Santa Fe con el trabajo de integración del articulado final. El texto será debatido y votado en plenario a las 17:00 en la Cámara de Diputados.
El acto contó con la presencia del intendente Pablo Pinotti, destacando la importancia de garantizar una vida plena, activa y saludable para nuestros adultos mayores.
La actividad libre y gratuita se desarrollará el sábado 13 de septiembre, a las 10:00, en el Hostal Parque Casic.
La denuncia se registró en un pueblo ubicado a 83 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y también hay casos en otras localidades. Las menores habrían sido captadas por la plataforma de juegos Roblox.