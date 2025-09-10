¡No te pierdas la presentación de "Gloriana" en Sunchales!

Con más de 20 años de trayectoria, esta agrupación de jóvenes cantantes dirigida por Rodrigo Asselborn despliega un estilo contemporáneo y disruptivo, con arreglos originales que reversionan los grandes clásicos del rock y el pop universal.

Además, el espectáculo contará con la participación especial del Coro Municipal de Sunchales y de los estudiantes del Espacio Cultural CREARTE, haciendo de esta noche una experiencia inolvidable ‼️

.

GLORIANA ha brillado en los escenarios más importantes del país, fue semifinalista en Got Talent Argentina (TELEFE, 2023) y tuvo el honor de entonar el Himno Nacional en el Mundial de Rugby en Santa Fe (2024).

.

Adquirí tu entrada en nuestros puntos de ventas:

📌 Sede Sindical Atilra 👉 José Ingenieros 268, Sunchales 📲+54 9 3493 455118

📌 Espacio Cultural CREARTE 👉 Ameghino 555, Sunchales 📲+54 9 3493 409544 / 440202

ANTICIPADA: $6000 - EN PUERTA: $8000 ⚠️ CUPOS LIMITADOS

.

ORGANIZA: Espacio Cultual CreARTE

ACOMPAÑAN: Municipalidad de Sunchales y Fundación Atilra