El clima: Se espera una semana con temperaturas agradables

Desde el martes y al menos hasta el fin de semana se esperan temperaturas máximas de 23º y superiores.

GeneralHace 3 horas El Eco de Sunchales
Disfrutando dia soleado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Sunchales y la región, una máxima de 20º, en la previa de un marcado repunte en los registros, que desde el martes y al menos hasta el fin de semana estarían en 23º o más.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, una marca de 10º y cielo mayormente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros bajarían a 8º, por la tarde llegarían a 20º y en la noche estarían en 13º.

Clima 8-9-25
 
Para el martes se espera una mejora en las condiciones, con cielo ligeramente nublado, una máxima de 23º y una mínima de 8º.

El miércoles estaría parcialmente nublado pero los registros continuarían en ascenso: 27º de máxima y 10º de mínima.

Para el jueves anticipan una jornada despejada con temperaturas entre 23º y 8º.

El viernes prácticamente mantendría las condiciones, con 24º de máxima, 8º de mínima y algunas pocas nubes.

El fin de semana tendría una máxima de 24º el sábado y de 26º el domingo.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Genaro Bertone

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado

Falleció el sábado 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 16 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 16:00 y las 24:00, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Donato 257. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Asamblea trabajadores 3 6-9-25

Los trabajadores de SanCor, afiliados a Atilra, pedirán la quiebra de la cooperativa láctea

ATILRA
EconomíaAyer

En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.

Boletín de noticias