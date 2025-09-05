Estafa millonaria en Sunchales: Se hicieron pasar por Mercado Libre y le sacaron más de 4 millones

Una vecina de Sunchales fue víctima de una estafa millonaria bajo la modalidad del “falso soporte técnico”. Todo comenzó con un llamado de un número desconocido, donde le advirtieron que alguien estaba intentando comprar con su tarjeta de crédito.

Con ese argumento, lograron que aceptara una videollamada en la que los estafadores la convencieron de compartir la pantalla de su celular. Así la guiaron para ingresar a su cuenta bancaria y realizar una supuesta simulación de préstamo por varios millones de pesos.

Luego le ordenaron transferir el dinero a distintas cuentas, bajo la excusa de “proteger sus fondos”. En cuestión de minutos, la víctima perdió más de 4.100.000 pesos.

Horas más tarde, también recibió un aviso de una compra realizada con su tarjeta por más de 700 mil pesos, operación que nunca había hecho.