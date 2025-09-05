Estafa millonaria en Sunchales: Se hicieron pasar por Mercado Libre y le sacaron más de 4 millones

Recuperan una amoladora hurtada de una vivienda
En la tarde del martes 2, personal de PDI Sunchales efectuó una requisa domiciliaria, secuestrando en el domicilio la herramienta marca Dowen Pagio.
Una mujer fue engañada mediante videollamada: delincuentes le hicieron compartir la pantalla de su celular y simular un préstamo para vaciar su cuenta.PolicialesHace instantes Rafaela Informa
Una vecina de Sunchales fue víctima de una estafa millonaria bajo la modalidad del “falso soporte técnico”. Todo comenzó con un llamado de un número desconocido, donde le advirtieron que alguien estaba intentando comprar con su tarjeta de crédito.
Con ese argumento, lograron que aceptara una videollamada en la que los estafadores la convencieron de compartir la pantalla de su celular. Así la guiaron para ingresar a su cuenta bancaria y realizar una supuesta simulación de préstamo por varios millones de pesos.
Luego le ordenaron transferir el dinero a distintas cuentas, bajo la excusa de “proteger sus fondos”. En cuestión de minutos, la víctima perdió más de 4.100.000 pesos.
Horas más tarde, también recibió un aviso de una compra realizada con su tarjeta por más de 700 mil pesos, operación que nunca había hecho.
En la tarde del martes 2, personal de PDI Sunchales efectuó una requisa domiciliaria, secuestrando en el domicilio la herramienta marca Dowen Pagio.
El domingo 31 de agosto, en un inmueble de calle Alem, autores desconocidos ingresaron rompiendo una ventana ubicada en el patio trasero de la vivienda. En el interior, lograron sustraer cuatro revólveres.
En la mañana de este martes 19, ocurrió un ilícito en el inmueble municipal ubicado en la intersección de Avenida Moreno y Chaco. Minutos después, fue detenido el delincuente en la intersección de calle Mitre y Mitri.
Una mujer denunció que la indujeron a realizar transferencias para pagar deudas y evitar el acceso a su cuenta. La damnificada transfirió sumas que totalizaron más de 3.000.000 de pesos.
Entre la noche del pasado sábado y la madrugada del domingo, en un inmueble sito en calle Blanca Lila Mamy de Marquínez, delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y alhajas.
Detuvieron en una vivienda ubicada en Sarmiento al 200 a una persona identificada como B.M.O, y a otro individuo, M.M., en zona rural de Eusebia. Durante los allanamientos incautaron 1 teléfono celular y prendas de vestir.
El 2026 dará lugar a una cita imperdible con el referente mundial en inteligencia emocional y liderazgo consciente, que regresa para inspirar y transformar.
La papeleta tendrá 16 columnas. Provincias Unidas, el armado de Maximiliano Pullaro, aparece cuarto. Fuerza Patria, sexto. La Libertad Avanza, noveno.
La habilitación del espacio ubicado en Lisandro de la Torre y Tucumán se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a las 16:00.
La movilización de este miércoles 3, que buscó visibilizar los reclamos del sector, tuvo lugar por la tarde y contó con la participación de docentes privados de Sadop.
Corte Suprema de siete miembros; cambios en la figura del Procurador; nuevo Ministerio Público con dos órganos; Consejo de Selección para futuros magistrados y Jurado de Enjuiciamiento.