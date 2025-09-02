EPE: A partir de este mes, las altas de la luz y cambios de titularidad se hacen solo virtual

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con el plan de digitalización y despapelización iniciado en 2024. A partir de este mes, los trámites de alta de servicio y cambio de titularidad deberán realizarse de manera exclusiva a través de la oficina virtual.

Tras haber concluido la etapa de pagos en sucursales, con un 54 % de los usuarios adheridos ya a la factura digital, se da un nuevo paso en la modernización de la empresa. “Desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, para lograr una EPE más eficiente, y los resultados ya pueden verse. Este año generamos un ahorro de 2.900 millones de pesos solo con la factura digital”, explicó la presidenta de la firma, Anahí Rodríguez.

En esa línea, destacó que “el trámite es sencillo: puede realizarse desde una computadora o un teléfono móvil, a través de la aplicación EPE Oficina Virtual o ingresando en www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual. Esto generará un ahorro importante en papel, que se destinará íntegramente a la infraestructura eléctrica de la provincia”.

Durante el mes de septiembre, la empresa continuará atendiendo a los usuarios en sus oficinas para acompañarlos en el proceso de ejecución del trámite digital y mostrar las ventajas de esta modalidad. En los casos de vulnerabilidad social o tecnológica, la EPE mantendrá la posibilidad de realizar los trámites de manera presencial.

Oficina Virtual EPE

La Oficina Virtual de la EPE permite a los usuarios gestionar trámites administrativos, efectuar reclamos por el servicio y realizar consultas de manera ágil y rápida desde un teléfono móvil o una computadora. Está disponible en las tiendas iOS y Android, y también en www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual.