EPE: A partir de este mes, las altas de la luz y cambios de titularidad se hacen solo virtual

Se suma un feriado al calendario: El gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo
Un reciente cambio en la ley de feriados habilita un nuevo fin de semana largo antes de que termine 2025. La novedad llega amparada por una nueva normativa.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con el plan de digitalización y despapelización iniciado en 2024. A partir de este mes, los trámites de alta de servicio y cambio de titularidad deberán realizarse de manera exclusiva a través de la oficina virtual.
Tras haber concluido la etapa de pagos en sucursales, con un 54 % de los usuarios adheridos ya a la factura digital, se da un nuevo paso en la modernización de la empresa. “Desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, para lograr una EPE más eficiente, y los resultados ya pueden verse. Este año generamos un ahorro de 2.900 millones de pesos solo con la factura digital”, explicó la presidenta de la firma, Anahí Rodríguez.
En esa línea, destacó que “el trámite es sencillo: puede realizarse desde una computadora o un teléfono móvil, a través de la aplicación EPE Oficina Virtual o ingresando en www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual. Esto generará un ahorro importante en papel, que se destinará íntegramente a la infraestructura eléctrica de la provincia”.
Durante el mes de septiembre, la empresa continuará atendiendo a los usuarios en sus oficinas para acompañarlos en el proceso de ejecución del trámite digital y mostrar las ventajas de esta modalidad. En los casos de vulnerabilidad social o tecnológica, la EPE mantendrá la posibilidad de realizar los trámites de manera presencial.
La Oficina Virtual de la EPE permite a los usuarios gestionar trámites administrativos, efectuar reclamos por el servicio y realizar consultas de manera ágil y rápida desde un teléfono móvil o una computadora. Está disponible en las tiendas iOS y Android, y también en www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha. La medida de fuerza comenzará el próximo viernes.
Si bien la temperatura era baja en el inicio de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la jornada una máxima de 23 grados, con buen tiempo. Cómo sigue la semana.
Entre las 2:00 y la medianoche de este martes 19 se registraron 45 mm. de lluvia. En mes pasado solo hubo 7 jornadas lluviosas y totalizaron 49,6 mm.
Este lunes, hay probabilidad de lluvias y tormentas en la ciudad de Sunchales y la región, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 13°, máxima de 19° y viento leve a moderado del sudeste.
Este lunes amaneció frío pero el termómetro irá en ascenso hasta superar los 20 grados. El Servicio Meteorológico anuncia jornadas muy agradables hasta mitad de semana y el miércoles las ráfagas del sur harán descender los registros térmicos.
La institución celebra las Bodas de Oro con un gran evento que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el km. 275 de la Ruta 34. Acrobacias aéreas, paracaidismo, globo aerostático, exhibición de un avión de la Segunda Guerra Mundial, vuelos de bautismo, aeromodelismo y paramotor / paratrike, se podrán disfrutar entre las 9:00 y las 18:00.
Con este acuerdo, Banco Santa Fe -junto a las demás entidades financieras del Grupo Petersen- marca un precedente en el sector financiero argentino y se encuentra en el selecto grupo de los primeros bancos del país en establecer un vínculo formal con Sistema B.
El domingo 31 de agosto, en un inmueble de calle Alem, autores desconocidos ingresaron rompiendo una ventana ubicada en el patio trasero de la vivienda. En el interior, lograron sustraer cuatro revólveres.
Se trata del tradicional reconocimiento que inició con el nombre de “Antiguos Pobladores de Sunchales”. Si bien la denominación fue modificada, el objetivo principal y los requisitos para las postulaciones no sufrieron cambios.