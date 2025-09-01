Concierto de Cámara en “Amigos del Arte”
El viernes 5 de septiembre llega al escenario principal del Centro de Cultura Artística, un imperdible Concierto de Arias y Ópera, protagonizado por las sopranos Adriana Manera y Eliana Bertinetti y el pianista Claudio Duverne.
La cita será a las 20:30 horas y las entradas tienen un costo de $ 10.000 para socios de la entidad y de $ 12.000 las generales.
Adriana Manera es cantante lírica formada en guitarra, teoría y solfeo desde temprana edad, con amplia trayectoria en concursos y escenarios de la región. Con título FAPIC en Canto Lírico, se ha perfeccionado con maestros de renombre nacional e internacional y ha participado en múltiples conciertos y producciones líricas.
Eliana Bertinetti, por su parte, es egresada de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” en la especialidad canto lírico. Se desempeña como profesora de técnica vocal y es la creadora del proyecto cultural “Lírica Viva”, cuyo objetivo es generar un ciclo anual de conciertos para la difusión del canto lírico.
Claudio Duverne es pianista, arreglador y director musical, licenciado en Composición Musical por la Universidad Nacional de Córdoba y Maestro de piano por el Conservatorio Argentino de Rosario. Ha integrado la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, acompañó durante más de 15 años al maestro Osvaldo Piro y dirige la Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, con una destacada carrera que incluye giras por América y Europa.
El programa promete un recorrido por piezas emblemáticas del repertorio de cámara, interpretadas con la sensibilidad y el virtuosismo de tres artistas que unen experiencia y pasión por la música
