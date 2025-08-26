Festram rechazó el aumento salarial y anunció un paro de 24 y 48 horas

El clima en Sunchales: Una semana que pinta primaveral
Si bien la temperatura era baja en el inicio de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la jornada una máxima de 23 grados, con buen tiempo. Cómo sigue la semana.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha. La medida de fuerza comenzará el próximo viernes.GeneralHoy Festram
Festram, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, rechazó la propuesta salarial de los intendentes y presidentes comunales realizada en la paritaria de la semana pasada y anunció un plan de lucha que incluye un paro total de actividades.
La medida de fuerza comenzará este viernes 29 de agosto con una huelga de 24 horas y proseguirá con un paro de 48 horas los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre.
La decisión fue tomada este lunes durante un Plenario de Secretarios Generales, donde los representantes sindicales votaron por unanimidad en contra de la oferta recibida en la mesa paritaria. La propuesta de las autoridades, con una vigencia de seis meses, contemplaba un aumento total del 7%, distribuido de la siguiente manera: 1,5% en julio, 1,5% en agosto y un 1% mensual para septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Además del rechazo salarial, Festram informó que las protestas continuarán por la falta de pago a los jubilados y pensionados de las actualizaciones salariales acordadas en actas paritarias anteriores.
A pesar de las medidas de fuerza, el Plenario facultó a sus representantes a seguir negociando y esperan una nueva convocatoria por parte de las autoridades para acercar posiciones y buscar una solución al conflicto.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 24 de agosto, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Ruta 280S; Sur: Av. Independencia - Av. H. Yrigoyen; Este: Av. Montalbetti - Lavalle - 9 de Julio y Oeste: Laprida - San Martín . También en el sector denominado Barrio Franza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
Entre las 2:00 y la medianoche de este martes 19 se registraron 45 mm. de lluvia. En mes pasado solo hubo 7 jornadas lluviosas y totalizaron 49,6 mm.
Este lunes, hay probabilidad de lluvias y tormentas en la ciudad de Sunchales y la región, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 13°, máxima de 19° y viento leve a moderado del sudeste.
Este lunes amaneció frío pero el termómetro irá en ascenso hasta superar los 20 grados. El Servicio Meteorológico anuncia jornadas muy agradables hasta mitad de semana y el miércoles las ráfagas del sur harán descender los registros térmicos.
El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto pero según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos.
El pasado jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que plantea retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional, pasando del actual UTC -3 al UTC -4. Esto implicaría atrasar una hora el reloj respecto de la hora actual durante la época invernal.
Se trata de programas maliciosos diseñados para robar credenciales, datos financieros y documentos sensibles. Se propagan principalmente mediante correos electrónicos falsos, sitios web que simulan ser legítimos o descargas de programas o archivos fraudulentos.
El objetivo de la iniciativa es prevenir y erradicar el nepotismo en todas sus formas dentro del ámbito del Estado local, “asegurando la transparencia, la equidad y la imparcialidad en los procesos de selección y contratación de personal, así como en la contratación de servicios”.
De la reeleccion del gobernador a los derechos digitales, un recorrido por la amplia reforma constitucional que está a poco de ver la luz y redefine el esquema y los equilibrios de poder en la provincia
En el marco del compromiso que la prepaga de Sancor Seguros tiene con la promoción del deporte y la adopción de hábitos de vida saludables, se firmó el convenio de colaboración con la voleibolista sunchalense, capitana de la Selección Argentina Sub 21.