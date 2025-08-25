La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 24 de agosto, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Ruta 280S; Sur: Av. Independencia - Av. H. Yrigoyen; Este: Av. Montalbetti - Lavalle - 9 de Julio y Oeste: Laprida - San Martín . También en el sector denominado Barrio Franza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
El clima en Sunchales: Una semana que pinta primaveral
Si bien la temperatura era baja en el inicio de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la jornada una máxima de 23 grados, con buen tiempo. Cómo sigue la semana.GeneralHoy El Eco de Sunchales
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Sunchales y la región una temperatura máxima de 23º y cielo despejado, en una semana con marcas casi primaverales que el viernes podrían trepar hasta 25º, aunque en los próximos días las mínimas orillarían los 10º.
La madrugada del lunes llega con viento moderado del noroeste cambiando al norte, un registro de 7º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 9º. Para la tarde anticipan que seguiría despejado, con una máxima de 21º descendiendo a 12º en la noche.
El martes continuaría despejado, con una leve suba en la máxima, que rondaría los 23º, y una notoria mejoría en la mínima, que no bajaría de 11º.
Para el miércoles anticipan cielo algo nublado y una temperatura entre 21º y 10º.
El jueves estaría ligeramente nublado, con una máxima de 20º y una mínima de 11º.
Las previsiones para el viernes son de cielo mayormente nublado pero con una máxima que podría trepar hasta los 25º, y una mínima de 12º.
El sábado podría haber tormentas aisladas que impactarían en la temperatura máxima, que bajaría hasta los 24º, pero habría un aumento de la mínima que podría llevarla hasta los 15º.
El registro de precipitaciones de este martes fue casi igual al registrado en todo julio
Entre las 2:00 y la medianoche de este martes 19 se registraron 45 mm. de lluvia. En mes pasado solo hubo 7 jornadas lluviosas y totalizaron 49,6 mm.
El clima: La semana arranca con inestabilidad y se esperan lluvias para el lunes y martes
Este lunes, hay probabilidad de lluvias y tormentas en la ciudad de Sunchales y la región, sobre todo desde la tarde. Temperatura mínima de 13°, máxima de 19° y viento leve a moderado del sudeste.
El clima: Comienza una breve primavera antes de la llegada de un nuevo frente frío
Este lunes amaneció frío pero el termómetro irá en ascenso hasta superar los 20 grados. El Servicio Meteorológico anuncia jornadas muy agradables hasta mitad de semana y el miércoles las ráfagas del sur harán descender los registros térmicos.
Feriado de agosto: ¿Qué pasa el próximo fin de semana?
El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto pero según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos.
Se viene un nuevo descenso de temperatura: Cuándo llegaría el aire frío a Sunchales
El viento del este traerá un leve repunte de las temperaturas, pero desde el viernes ingresará aire frío desde el sur. El sábado podría registrarse la mañana más fría de la semana, con heladas en zonas rurales.
Presunto pedido de coimas: La Justicia allanó la ANDIS, la Suizo Argentina y busca a Spagnuolo, el exabogado de Milei
Fue por orden del juez Casanello, quien investiga posibles hechos de corrupción de funcionarios del gobierno de Javier Milei a raíz de los audios divulgados que tienen como protagonista al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
De Santa Clara de Saguier a Netflix: La historia de las gemelas que actuaron “En el barro”
Carmina y Daiana Gonella, jóvenes de Santa Clara de Saguier (depto. Castellanos), forman parte de la serie “En el barro”, el spin-off de El marginal. Su llegada al casting fue casi casual y hoy celebran una experiencia que las sorprendió.
Cambio de huso horario en la Argentina: Qué dice el proyecto de ley y qué opinan los especialistas
El pasado jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que plantea retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional, pasando del actual UTC -3 al UTC -4. Esto implicaría atrasar una hora el reloj respecto de la hora actual durante la época invernal.
Infostealers: Banco del Sol advierte sobre las nuevas amenazas digitales y comparte recomendaciones de seguridad
Se trata de programas maliciosos diseñados para robar credenciales, datos financieros y documentos sensibles. Se propagan principalmente mediante correos electrónicos falsos, sitios web que simulan ser legítimos o descargas de programas o archivos fraudulentos.
Aprueban Ordenanza que restringe el ingreso al Municipio de personas que posean algún vínculo de parentesco con funcionarios municipales o concejales
El objetivo de la iniciativa es prevenir y erradicar el nepotismo en todas sus formas dentro del ámbito del Estado local, “asegurando la transparencia, la equidad y la imparcialidad en los procesos de selección y contratación de personal, así como en la contratación de servicios”.