El Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales convoca a Licitación Pública Nº 01/2025

Colegio San José selecciona docente de inglés
Es para cubrir 12 horas cátedra en la Escuela de Educación Secundaria Particular Incorporada N° 8107. Plazo de inscripción: 18 de agosto de 2025.
El Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales convoca a Licitación Pública N.º 1, con el siguiente:
OBJETO: ejecución de obras civiles de movimiento de suelo, consistentes en:
1) Realización de alcantarilla en el bajo natural con cinco tubos de 1 (un) metro de diámetro y tapas premoldeadas.
2) Realización de alcantarilla aliviadora con dos tubos de 0,80 (cero con ochenta) metros de diámetro y tapas premoldeadas, frente al predio del Complejo Ambiental sobre camino de acceso este-oeste.
3) Rectificación de cunetas lado oeste del camino de acceso norte-sur desde la ruta provincial Nº 280-S hasta el bajo natural. El suelo extraído será acopiado en el predio.
4) Conformación y terraplenamiento de camino de acceso norte-sur desde la ruta provincial Nº 280-S hasta predio del proyecto y camino este-oeste ubicado frente al predio. El mismo se eleva hasta cota rasante 95,30. El suelo seleccionado para terraplenar el camino será aportado por el Contratista.
5) Rectificación y ampliación de capacidad de drenaje del bajo natural en inmediaciones del camino de acceso norte-sur.
6) Construcción de un retardador pluvial de 30.000 m2 de superficie por 0.70 m de profundidad y revancha de 0.30 m, obras de control consistentes en un descargador de fondo circular de 0.40 m de diámetro y vertedero de excedencia. El excedente será acopiado dentro del predio para su uso futuro.
7) Provisión, transporte, descarga, distribución y colocación de ripio granítico con granulometría 0-20 mm para ser utilizado en calzadas rurales. El material deberá cumplir con las características físicas y de tamaño definidas en este pliego. Espesor = 0.15m
En un todo conforme con las Características Técnicas de la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones y Planos adjuntos.-
UBICACIÓN: se desarrollará en tres sectores diferenciados:
1. Dentro del predio del Complejo Ambiental
La obra principal consiste en la construcción de un retardador pluvial.
Se ejecutará dentro de un terreno de 26,28 hectáreas, asignado para la construcción del Complejo Ambiental, identificado bajo la PII Nº 08-11-00060635/0002.
El predio se encuentra en la zona rural, al norte del ejido urbano de Sunchales, provincia de Santa Fe y limita al oeste con las vías del ferrocarril NCA.
Las coordenadas geográficas del terreno son: 30º54’33.03’’ Lat. Sur y 61º34’20.01’’ Long. Oeste.
2. Acceso Norte–Sur (desde Ruta Provincial Nº 280-S hasta el predio).
● Provisión de material, Conformación y terraplenamiento hasta cota s/proyecto del camino de acceso.
● Calzada material ripio granítico 0-20 mm e = 15cm.
● Ejecución de alcantarillado en el bajo natural existente.
● Rectificación de cunetas para mejorar escurrimiento.
● Rectificación y ampliación de la capacidad de drenaje del bajo natural en las inmediaciones del camino.
3. Acceso Este–Oeste (camino de acceso lateral al predio).
● Provisión de material, Conformación y terraplenamiento hasta cota s/proyecto del camino lateral.
● Calzada material ripio granítico 0-20 mm e = 15cm.
● Rectificación de cunetas para facilitar el escurrimiento de aguas pluviales.
● Ejecución de alcantarilla aliviadora para manejo de excedentes hídricos.
PRESUPUESTO OFICIAL: $270.000.000,00 (pesos doscientos setenta millones).-
PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: hasta el día miércoles 03 de Septiembre de 2025, a las 10:00 hs., en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales (Avda. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe).-
FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: miércoles 03 de Septiembre de 2025, a las 11:00 hs., en Casa del Emprendedor (San Juan 2149, Sunchales, Santa Fe).-
VALOR DEL PLIEGO: sin costo.-
ACCESO A LOS PLIEGOS: se publicarán en el Sitio Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales: https://www.sunchales.gob.ar/licitaciones-y-contrataciones. Y estarán disponibles en papel en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales (Av. Belgrano N.º 103).-
CONSULTAS: se recibirán hasta el día 02/09/2025, en la Municipalidad de Sunchales – Avda. Belgrano N.º 103 – Sunchales - Pcia. de Santa Fe – Oficina de la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial - Tel-fax (03493) 425500 y por correo electrónico [email protected]
De conformidad con los artículos 39º del Estatuto Social y 51º del Reglamento General, el Consejo de Administración de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. convoca a los Señores Asociados del Distrito Sunchales, a la Asamblea Electoral a realizarse el 20/08/25, a las 20:00, en el NEC (Ruta Nac. 34, Km 257, Sunchales) para considerar el siguiente Orden del Día:
En el Punto 4. del ORDEN DEL DÍA de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, donde dice “y cinco miembros suplentes del Consejo Directivo” debe decir “y seis miembros suplentes del Consejo Directivo”. Se transcribe a continuación la Convocatoria corregida, teniéndose por válida la publicación anterior a los efectos de los plazos estatutarios:
El Consejo Directivo de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos "Alfredo Cappellini" convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes, se celebrará el martes 26 de agosto de 2025, a la hora 19:30, en calle Italia N° 226, para tratar el siguiente Orden del Día:
La Comisión Directiva del Club Deportivo Libertad, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el jueves 7 de agosto de 2025, a las 18:30 en 1° convocatoria y 19:00 en la 2da. convocatoria, en la sede de calle Dentesano 923, en la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Las elecciones de diputados nacionales se desarrollarán el 26 de octubre y ya tienen las listas confirmadas en Santa Fe, luego de que este domingo cerrara el plazo final para la presentación de las nóminas.
Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastia, aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado".
Si bien no está aprobado el Procedimiento Preventivo de Crisis, la empresa avanzó en acuerdos con trabajadores. Atilra rechaza este movimiento, mientras en una de sus plantas podría activarse un contrato para elaborar quesos a fasón.
En la mañana de este martes 19, ocurrió un ilícito en el inmueble municipal ubicado en la intersección de Avenida Moreno y Chaco. Minutos después, fue detenido el delincuente en la intersección de calle Mitre y Mitri.
En medio de la preocupación por el mal estado de las rutas nacionales, habilitan la libre circulación de estos vehículos. El argumento del gobierno y la preocupación por posibles siniestros.