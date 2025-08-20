El Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales convoca a Licitación Pública Nº 01/2025

El Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales convoca a Licitación Pública N.º 1, con el siguiente:

OBJETO: ejecución de obras civiles de movimiento de suelo, consistentes en:

1) Realización de alcantarilla en el bajo natural con cinco tubos de 1 (un) metro de diámetro y tapas premoldeadas.

2) Realización de alcantarilla aliviadora con dos tubos de 0,80 (cero con ochenta) metros de diámetro y tapas premoldeadas, frente al predio del Complejo Ambiental sobre camino de acceso este-oeste.

3) Rectificación de cunetas lado oeste del camino de acceso norte-sur desde la ruta provincial Nº 280-S hasta el bajo natural. El suelo extraído será acopiado en el predio.

4) Conformación y terraplenamiento de camino de acceso norte-sur desde la ruta provincial Nº 280-S hasta predio del proyecto y camino este-oeste ubicado frente al predio. El mismo se eleva hasta cota rasante 95,30. El suelo seleccionado para terraplenar el camino será aportado por el Contratista.

5) Rectificación y ampliación de capacidad de drenaje del bajo natural en inmediaciones del camino de acceso norte-sur.

6) Construcción de un retardador pluvial de 30.000 m2 de superficie por 0.70 m de profundidad y revancha de 0.30 m, obras de control consistentes en un descargador de fondo circular de 0.40 m de diámetro y vertedero de excedencia. El excedente será acopiado dentro del predio para su uso futuro.

7) Provisión, transporte, descarga, distribución y colocación de ripio granítico con granulometría 0-20 mm para ser utilizado en calzadas rurales. El material deberá cumplir con las características físicas y de tamaño definidas en este pliego. Espesor = 0.15m

En un todo conforme con las Características Técnicas de la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones y Planos adjuntos.-

UBICACIÓN: se desarrollará en tres sectores diferenciados:

1. Dentro del predio del Complejo Ambiental

La obra principal consiste en la construcción de un retardador pluvial.

Se ejecutará dentro de un terreno de 26,28 hectáreas, asignado para la construcción del Complejo Ambiental, identificado bajo la PII Nº 08-11-00060635/0002.

El predio se encuentra en la zona rural, al norte del ejido urbano de Sunchales, provincia de Santa Fe y limita al oeste con las vías del ferrocarril NCA.

Las coordenadas geográficas del terreno son: 30º54’33.03’’ Lat. Sur y 61º34’20.01’’ Long. Oeste.

2. Acceso Norte–Sur (desde Ruta Provincial Nº 280-S hasta el predio).

● Provisión de material, Conformación y terraplenamiento hasta cota s/proyecto del camino de acceso.

● Calzada material ripio granítico 0-20 mm e = 15cm.

● Ejecución de alcantarillado en el bajo natural existente.

● Rectificación de cunetas para mejorar escurrimiento.

● Rectificación y ampliación de la capacidad de drenaje del bajo natural en las inmediaciones del camino.

3. Acceso Este–Oeste (camino de acceso lateral al predio).

● Provisión de material, Conformación y terraplenamiento hasta cota s/proyecto del camino lateral.

● Calzada material ripio granítico 0-20 mm e = 15cm.

● Rectificación de cunetas para facilitar el escurrimiento de aguas pluviales.

● Ejecución de alcantarilla aliviadora para manejo de excedentes hídricos.

PRESUPUESTO OFICIAL: $270.000.000,00 (pesos doscientos setenta millones).-

PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: hasta el día miércoles 03 de Septiembre de 2025, a las 10:00 hs., en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales (Avda. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe).-

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: miércoles 03 de Septiembre de 2025, a las 11:00 hs., en Casa del Emprendedor (San Juan 2149, Sunchales, Santa Fe).-

VALOR DEL PLIEGO: sin costo.-

ACCESO A LOS PLIEGOS: se publicarán en el Sitio Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales: https://www.sunchales.gob.ar/licitaciones-y-contrataciones. Y estarán disponibles en papel en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales (Av. Belgrano N.º 103).-

CONSULTAS: se recibirán hasta el día 02/09/2025, en la Municipalidad de Sunchales – Avda. Belgrano N.º 103 – Sunchales - Pcia. de Santa Fe – Oficina de la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial - Tel-fax (03493) 425500 y por correo electrónico [email protected]

Pablo Pinotti - Presidente Consorcio Girsu del Área Metropolitana de Sunchales.