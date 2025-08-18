Concejo Municipal: Se expone "Edición Limitada", muestra del fotógrafo Joaquín Aslan

El Concejo Municipal de Sunchales reanudó el ciclo de muestras artísticas en su Recinto de Sesiones.

Bajo el título “Edición Limitada”, el fotógrafo Joaquín Aslan expone por primera vez en las instalaciones del Cuerpo Legislativo, utilizando la intervención artística para reflexionar sobre temáticas actuales. Desde el jueves 14 de agosto se exhibe una serie fotográfica de alimentos cotidianos, presentada en seis piezas impresas, enmarcadas y numeradas como edición de arte. La muestra está abierta al público en general y puede ser visitada de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13.

Manifiesto del artista

Edición Limitada es una serie fotográfica que transforma alimentos comunes -frutas y verduras- en esculturas efímeras, enmarcadas con la misma dignidad simbólica que una pieza de museo. Cada imagen presenta una composición minimalista sobre fondo blanco, donde el vacío y el silencio visual refuerzan la idea de “objeto valioso”.

La obra nace de una inquietud concreta: ¿cómo algo tan cotidiano puede llegar a convertirse en símbolo de estatus, de lujo o de moda?; ¿qué vuelve aspiracional a lo básico? Y, sobre todo, ¿qué dice eso sobre nosotros?

En un contexto donde alimentarse bien se ha vuelto cada vez más costoso, la serie pone en evidencia un fenómeno contemporáneo: el proceso mediante el cual lo esencial se vuelve exclusivo. Lo que históricamente fue parte de la mesa diaria hoy es colocado en vitrinas y pedestales, resignificado como privilegio gracias a estrategias de branding, estetización y consumo simbólico. Así, un pistacho se vuelve objeto de deseo, no por su contenido nutricional, sino por el relato que lo rodea.

Pero más allá de la crítica, Edición Limitada es también una invitación a mirar distinto. A detenernos frente a lo que damos por sentado, y lograr encontrar valor en ello. A preguntarnos cuántas otras cosas se volverían valiosas si solo cambiáramos la forma de mirarlas.