El Concejo Municipal autorizó un aumento escalonado del 15% para los tributos municipales

En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales desarrollado el pasado jueves, con la ausencia de la edil Laura Balduino, se debatió el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), costo que permite calcular los diferentes tributos municipales. Recordemos que los ediles opositores rechazaron la actualización de la UCM propuesta por el Departamento Ejecutivo para el tercer trimestre de 2025 y los meses de julio y agosto mantienen el valor establecido desde abril.

El oficialismo

El debate dio inicio con la alocución del concejal oficialista Juan Astor, donde defendió el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo, solicitando un incremento del 12,14% a partir de septiembre.

A sabiendas de que la oposición había presentado un proyecto con un incremento escalonado menor al pedido por el oficialismo, Astor afirmó: "La propuesta opositora no puede ser acompañada, en primer lugar porque la actualización del tercer trimestre es aproximadamente la mitad de lo que el Ejecutivo efectivamente acreditó en base a la Ordenanza. Y en segundo lugar porque proyecta un porcentaje en octubre que no sabemos en base a qué lo propone (no están completos los datos de Junio, Julio y Agosto de 2025 que permitan el c´laculo y solicitud de un aumento para el último trimestre del año).

No obstante, no puedo decir que el despacho opositor sea “Irresponsable” o “devastador”, La evaluación que he realizado es en base a números fríos y un intercambio con el área de Hacienda del Municipio, y solamente podemos objetar la rotura de la lógica de análisis de trimestre por trimestre y un exceso de optimismo sobre cómo van a estar las cosas a fin del año".

La presentación de la propuesta opositora

Minutos después, el edil Santiago Dobler le respondió: "Cuando ustedes hablan de transparencia, lo que tienen que hacer es remitir la información. ¿Por un capricho lo pedimos? No. Porque sirve para trabajar y para evaluar. ¿Y bajo qué explicaciones a los vecinos, nosotros le damos el aumento?

Cuando hablan de los primeros cinco meses que tuvo 2.600 millones de gastos, están informando que hay más de 1.800 millones que se van en tema de salarios. O sea, el 70% o 69% se van en salarios. Lo demás tiene que ver con los rubros que están incluidos dentro de la tasa. Este es un problema que, si bien no solicito que se trate inmediatamente, tienen que evaluarlo, porque va a ser un problema real en el futuro".

En el cierre de su argumentación, dio a conocer la iniciativa de los concejales no oficialistas: "Fíjese el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), para la determinación de todas las obligaciones tributarias de la ciudad de Sunchales, en la suma de pesos ciento diecinueve con quince centavos ($119,15) a partir del 01 de septiembre de 2025 y en pesos ciento veintiocho con sesenta y ocho centavos ($128,68) a partir del 01 de octubre de 2025".

Por lo tanto, la Unidad de Cuenta Municipal sufrirá un aumento del 6,50% para septiembre y otra actualización del 8% en octubre, totalizando una actualización del 15% que, si bien no lo especifica en la normativa, podría estar vigente hasta fin de año.

También la concejal Carolina Giusti solicitó la palabra y puso el acento en la reticencia de información y la baja del gasto público:

"El tema del aumento de la UCM es otro de los trending topics de este Concejo y de los temas que afectan no solamente, la cuestión financiera o que impactan financieramente en nuestro Municipio, sino que se ha convertido en materia prima para erosionar y para ir en contra de la institucionalidad.

La ordenanza de la UCM es clara, establece cuáles son los porcentajes a tener en cuenta, plantea la polinómica que se tiene que utilizar en el cálculo. Pero sin duda alguna, el tema del aumento de la UCM está asignado por otras cuestiones y creo que debemos ir diseñando una nueva manera de calcularlo.

A nosotros no nos sirve que dibujen información y quedarnos todos conformes porque llegan los cinco papeles que tenemos que leer. A nosotros nos sirve transparentar la información, conocerla, debatirla, cuestionarla, recibir respuestas, como en algunos casos las hemos recibido. Aún permanecen y subsisten algunas inconsistencias.

Ahora, lo lamentable es que en este punto concreto de la UCM, cuando hay que pedir aumento y no les gusta lo que mencionamos los concejales, el medio es el titular agresivo, descalificador. Ya repetimos no sé cuántas veces aquel titular que nos trata de demagogo, del bloque del NO. El bloque del NO es el bloque oficialista.

Yo me pregunto, ¿No probaron, no probaron con poner sobre la mesa el análisis de llevar adelante acciones concretas que tiendan a reducir el gasto político? ¿En serio le queremos hacer creer a la gente que si el ConCejo no aprueba la UCM no le van a pasar a recolectar los residuos? Yo el discurso político lo entiendo. Ahora, no digamos cosas que no son".

Finalmente se procedió a la votación de los dos proyectos presentados, prevaleciendo la iniciativa de los concejales opositores, cosechando 3 votos (a Dobler y Giusti se le sumó Pablo Ghiano), mientras que el oficialismo (Astor y Brenda Torriri) votaron en forma negativa.