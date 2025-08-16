Aprueban un incremento de aportes municipales para las instituciones de bien público

El proyecto fue presentado por las concejales Carolina Giusti y Laura Balduino, y fue aprobado por el Concejo en pleno.

En su argumentación, la edil Giusti explicó que es una demanda de "larga data, donde la Comisión de Entidades de Bien Público expresaba la necesidad de contar con mayores recursos para poder mejorar el impacto de estas entidades que cumplen un rol fundamental en la comunidad, abordando diferentes problemáticas como niñez, adolescencia, adultos mayores, discapacidad".

La concejal del bloque Juntos por el Cambio aclaró que los recursos provenientes del Municipio surge de un porcentaje (1%) del cobro del derecho de registro de inspección y se destinan a financiar proyectos institucionales, a la erogación de honorarios profesionales y su operatoria habitual. "Para muchas de estas entidades, estos recursos son fundamentales para su existencia".

La legisladora local destacó la transparencia y la regularidad con la que trabaja la Comisión de Entidades de Bienes Públicos: "Esta puntualmente me interesa destacar porque se reúnen las instituciones, presentan proyectos, rinden cuentas, explican a dónde va el dinero, si hay instituciones que no han utilizado toda la partida de dinero que había sido asignada lo manifiestan en las reuniones, se le da el tratamiento correspondiente y terminamos cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada esta Comisión".

En su alocución, ínformó que la iniciativa propone un aumento del porcentaje de la partida que la Comisión de Entidades de Derecho Público tiene asignada por ordenanza. Actualmente es de un 1% del monto que se recauda por Derecho de Registro e Inspección y a partir del próximo año, tendrá un aumento de medio punto (1,5%). "No tiene que ver con aumentar ninguna tasa ni ningún esfuerzo por parte de los contribuyentes, porque el incremento se toma de una recaudación estipulada, en este caso desde 2026".

Al concluir la exposición Carolina Giusti, el edil oficialista Juan Ignacio Astor afirmó: "Desde el bloque Ahora Sunchales hemos decidido acompañar el aumento porcentual de afectación del DREI por Ordenanza 1542, lo que implica una suba de un tercio de la transferencia de la recaudación del Municipio por este tributo a Instituciones de Bien Público.

¿Por qué este proyecto estuvo su tiempo en estado parlamentario y porque no eleva la afectación del drei a 2, o 3 o 5%?

Nos dimos un debate extenso y comprometido por la necesidad de ser responsables fiscalmente con los recursos ya no solo de una gestión, sino de un cambio estructural que llega para quedarse definitivamente. Este debate tuvo en su proceso considerar otras afectaciones que tiene el DREI y también se consideró la modificación de la Ordenanza Tributaria, una iniciativa de septiembre del año pasado del Ejecutivo que fue finalmente rechazada. Ni yo, ni el Intendente, somos propietarios de la recaudación tributaria pero si tenemos la obligación de ser responsables en la gestión de la misma y que no se generen desequilibrios fiscales.

Este proyecto no solo lo ratifica el bloque oficialista, sino anticipo que se va a promulgar por el Intendente. Es una lástima que no haya pasado lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por mayoría del Congreso y vetada por el Presidente de la Nación.

La Emergencia en Discapacidad fue una reacción sensata en pos de SOSTENER (NO ELEVAR) la inversión del Estado en la protección de derechos a las personas con discapacidad en el país. Su veto confirma o ratifica el rumbo de recortes, incertidumbre, el cierre de espacios que prestan estos servicios de forma solidaria y accesible.

En Sunchales, a nivel local, la discusión es A LA INVERSA, porque estamos votando un INCREMENTO, es una mayor participación de la Municipalidad de Sunchales en el sostén o auxilio financiero para entidades que prestan bienes o servicios públicos a población vulnerable".