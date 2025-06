En el marco del programa Objetivo Dengue, la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Sunchales, continúa llevando adelante intervenciones integrales en diversos sectores de la ciudad.

“El objetivo de estas acciones no es solamente eliminar los posibles criaderos de mosquitos, sino también generar conciencia sobre la correcta disposición de los residuos domiciliarios. Es fundamental que los vecinos comprendan cómo y dónde deben sacar la basura para evitar que se convierta en un problema ambiental y sanitario”, explicaron desde la Subsecretaría de Ambiente.

Durante las jornadas, además de las tareas de limpieza, se entregó folletería informativa para reforzar las pautas del sistema municipal de recolección de residuos, promoviendo el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.

Desde el Municipio se recuerda que los microbasurales no solo generan un impacto visual negativo, sino que también representan un riesgo para la salud de toda la comunidad.

Al respecto, el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Lattanzi, expresó:

“En Villa Autódromo realizamos limpieza de residuos arrojados en lugares no permitidos. Encontramos gran cantidad de basura en cunetas, lo que no solo contribuye a la problemática del dengue, sino que también genera obstrucciones en el escurrimiento del agua y aumenta el riesgo de incendios, especialmente por la acumulación de pastos y residuos secos.

Pedimos la colaboración de los vecinos, no solo con el Municipio, sino también entre ellos, para cuidar el barrio. Este es un problema que debemos resolver entre todos, y es clave también denunciar este tipo de situaciones para evitar riesgos mayores”