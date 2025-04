Copa Departamento Castellanos: Este viernes, Libertad recibe a Belgrano de San Antonio

En la reunión celebrada en la sede de Liga Rafaelina, el miércoles por la noche (el martes no hubo debido a la presentación de la Copa Santa Fe) se definieron los horarios para la continuidad de la Copa Departamento Castellanos.

En lo que respecta a la Copa de Oro, se disputarán las semifinales el viernes, en el horario unificado de las 21:00, con los duelos entre Peñarol vs. Brown de San Vicente y de Libertad de Sunchales vs. Belgrano de San Antonio.

Por la Copa de Plata, la jornada comenzará este jueves en barrio Barranquitas donde Sportivo recibirá a su homónimo de Santa Clara desde las 21:30, mientras que para el viernes quedaron pendientes los siguientes encuentros: Sportivo Roca vs. Atlético de Rafaela a las 21:00; Quilmes vs. Independiente San Cristóbal a las 21:30 y Aldao vs. La Hidráulica a las 22:00.

También quedaron definidos los nuevos valores para las entradas a la Copa, pasando a costar $6.000 las generales mientras que para los jubilados $3.000.

Este fin de semana, debido a las elecciones, no habrá acción por el Torneo Apertura.