Estos son algunos de los conceptos vertidos por el candidato a Convencional Constituyente por el Departamento Castellanos, Lisandro Mársico, actual concejal rafaelino y referente del Partido Demócrata Progresista.

"Me capacité para debatir la reforma constitucional"

"En mi caso yo me preparé para esto. ¿Por qué? Porque hay que llevar adelante esta misión que hace 63 años que no se hacía, que era reformar la Constitución de la provincia. En mi caso soy abogado, profesor de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Administrativo, realicé especializaciones, o sea, posgrados relacionados con algunos contenidos que se van a modificar y otros que se van a implantar en la Carta Magna Provincial. En virtud de esto quise participar de esta elección. No me interesa más que la participación. Yo soy presidente del Concejo Municipal de Rafaela, soy concejal de la ciudad de Rafaela. En el caso de ser electo voy a pedir una licencia sin goce de sueldo en el cargo y no me interesa para nada incluso que me paguen por convencional. Yo voy por otra cosa, porque quiero aportar mi experiencia y porque es lo que hice".

"No se va a debatir la unicameralidad"

"Acá hubo una Ley que se votó el 6 de diciembre que posibilita celebrar una Convención Constituyente. O sea, la ley te convoca a la convención, te convoca a la elección el 13 de abril para elegir 69 convencionales, y te dice qué temas están habilitados a la reforma. Y vos tenés que respetarlos. Si vos te salís de los temas a reformar, es inconstitucional. Yo si hubiera sido legislador, hubiera pugnado, o debatido o llevado adelante la postura de la unicameralidad. Nos perdimos una posibilidad histórica de pasar al sistema unicameral. Lamentablemente, los senadores han pugnado e insistido para que siga la bicameralidad, para mantenerse ellos ahí. Por eso no se puede discutir. Si vas con ese tema seguramente va a haber una presentación por inconstitucionalidad, por excederte de lo que establece el marco de la ley".

"Mi posición es la de limitar el poder"

"En mi caso particular, voy a llevar una posición de limitación del poder que abarque los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Terminar con la elección indefinida de los legisladores, o sea que vayan por un período, tengan la posibilidad de presentarse uno más y después basta, que se vayan a su casa o que se presenten a otro cargo pero que no esté esa posibilidad de generar grupos de privilegio de poder como pasa en el Senado de la Provincia de Santa Fe, donde existe un grupo de amigos que se protegen. Y estos son los vicios de los políticos".

"Y ligado a eso está la inmunidad de proceso. Fíjate que hoy los legisladores no pueden ser sometidos a procesos penales si no se votan los dos tercios para autorizar a los fiscales a generar un proceso penal, más allá de que la sentencia de ese conjunto de trámites derive en una resolución absolutoria o condenatoria. La gente tiene otra expectativa de las instituciones de la provincia. La gente quiere otra cosa, está podrida de todo estos vicios. La gente agarra los subsidios de los legisladores pero está cansada de esto porque ven como se reparten. Es tan indiscriminado, sin control, que tenemos que darle un corte. Yo creo que se puede poner un coto con un límite a la reelección indefinida porque de esa manera no se van a poder quedar más de 8 años si la gente lo elige democráticamente, evitando la formación de grupos de poder con privilegios, y transformando a la Cámara en una institución más dinámica".

"Tenemos que reformar el Poder Judicial"

"Y después tenés el tema de la justicia, donde creo que tenemos que lograr jueces más probos, más idóneos. Hoy el Consejo de la Magistratura fue creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, de otro gobernador, pero todos lo utilizan para echar mano y hacer lo que quieren con la elección de los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que lograr es que el Consejo de la Magistratura pase a la órbita del Poder Judicial Provincial y tenga la autonomía suficiente para llevar adelante un concurso, hacer una orden de mérito con los antecedentes, la oposición y la entrevista. Se eligen los tres mejores y se envía ese orden de mérito al Gobernador para que mande el pliego a la Asamblea Legislativa. Hoy no es así, porque el gobernador acomoda ese decreto como quiere y maneja el Consejo de la Magistratura. Y también la edad de los jueces porque hoy se pueden quedar todo lo que quieran. Salvo una inhabilidad física o moral, se pueden quedar hasta los 100 años si quieren, o más".

"Estoy de acuerdo con una reelección del gobernador"

"Yo estoy a favor de la reelección del gobernador, o sea que los gobernadores puedan tener la posibilidad de un período más. Seguramente se va a poner una cláusula transitoria por si Pullaro logra ser reelecto gobernador, para que no quiera intentar un tercer período. Pero igual va a generar mucho debate y mucha polémica la reelección de Pullaro porque él juró por una Constitución en la cual se tiene que ir a los cuatro años".

"Va a oxigenar las instituciones"

"Yo creo que esta reforma constitucional va a traer oxígeno a las instituciones de la provincia de Santa Fe que tanto hace falta. Me parece que por ese lado, quizás la gente no lo pueda palpar en el día a día, pero se va a ir dando cuenta que con el correr del tiempo, en el mediano plazo, se van a ir cambiando algunos vicios de los políticos santafesinos, vicios que hoy nosotros estamos en contra y que voy a ir con estos posicionamientos a la convención reformadora para extirparlos porque terminan siendo un cáncer para las instituciones de la provincia de Santa Fe".