José Delmastro, coordinador de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Sunchales, volvió a manifestar con firmeza su preocupación por el estado de las obras en la Ruta Nacional Nº 34 y reclamó la urgente culminación de las mismas.

El candidato a concejal por Ahora Sunchales valoró las acciones judiciales emprendidas por el intendente Pablo Pinotti y el senador Alcides Calvo para exigir a Nación (responsable de los trabajos) la continuidad del proyecto de conversión en autopista.

En ese sentido, cabe recordar que el 22 de mayo el Poder Judicial Federal ordenó a Vialidad Nacional que proceda a la ejecución de las obras requeridas entre el cruce de Ataliva y Sunchales. “Celebramos que la Justicia haya actuado rápidamente. Ahora esperamos que la obra avance y se termine cuanto antes. Como ciudadanos, nos lo merecemos” resaltó Delmastro. Y agregó; “Tenemos que estar todos juntos para velar que se reactiven las obras a buen ritmo. Debemos tirar del carro para el mismo lado: gobiernos locales, legisladores, el sector productivo y los vecinos que debemos transitar por esta vía todos los días por cuestiones laborales, de salud o familiares. La ruta es un verdadero peligro para todos los que vivimos en esta región. Esto quizá desde un escritorio en Buenos Aires no se ve. Pero acá se vive todos los días. Y no sólo eso: esta situación va en contra de la productividad de toda esta región. La infraestructura productiva no es un lujo: es eficiencia y es trabajo”. P

Por último, recordó: “En 2024, según el último informe del Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) la RN 34 es donde ocurrieron mayor cantidad de tragedias en la Provincia. Y en el tramo Sunchales-Rafaela es donde se concentraron la mayor cantidad de siniestros”.

RECLAMOS A LA JUSTICIA

Días atrás, el intendente Pablo Pinotti realizó una presentacion judicial, acompañando la denuncia que había hecho Calvo y que finalmente tuvo una respuesta. En la oportunidad, Pinotti había expresado: “es una vergüenza que tengamos que recurrir al Poder Judicial para resolver esta situación. Somos una zona productiva, generamos dinero, trabajamos, vivimos argentinos aquí en Sunchales y la verdad es que nos dejaron postergados”.

La Ruta Nacional Nº 34 es una arteria fundamental para el tránsito y la economía regional. Su transformación en autopista es una necesidad imperante para garantizar la seguridad de todos los usuarios y facilitar el transporte de la producción local hacia los grandes centros urbanos y puertos. La paralización de las obras y la falta de mantenimiento han generado un estado de desidia que amenaza la seguridad y el desarrollo regional.

Anteriormente, la Municipalidad junto a instituciones de la localidad y de la región presentaron varios pedidos y documentos que daban cuenta del estado de la obra. Delamstro recordó: “en agosto del año pasado, nos reunimos toda la región en la sede del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales para exigir una pronta culminación”. En la oportunidad, estuvieron presentes los intendentes de Rafaela y de Sunchales, el senador Calvo, la presidente de la Cámara de Diputados, Clara García, y representantes de diversas entidades comerciales, industriales y agropecuarioas de la región