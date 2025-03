UN AÑO MÁS Y YA VAN SIETE

"Somos docentes profundamente preocupados y queremos dar a conocer y visibilizar la difícil situación que atraviesan diariamente el cuerpo docente junto a los estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 709.

La escuela no cuenta con un edificio propio. Desde sus inicios y hace siete años, ha compartido el espacio con las actividades del Liceo Municipal, lo que ha generado múltiples inconvenientes y precariedad en el desarrollo de las clases. Durante estos años, los estudiantes han tenido que deambular en busca de un aula para poder recibir sus clases, y los recreos se realizaban en las cocheras ubicadas frente al Liceo, obligándolos a cruzar la calle, con el riesgo que ello implica.

Las condiciones edilicias actuales son alarmantes y representan un grave peligro para toda la comunidad

educativa:



• El techo corre riesgo de desprenderse.

• El edificio presenta riesgo de derrumbe debido a problemas estructurales en el sótano.

• Los estudiantes comparten los baños con los trabajadores del liceo y con el equipo docente.

• Las mochilas de los baños no tienen agua, y no hay suministro para el lavado de manos.

• El asistente escolar debe lavar todas las tazas en un fuentón por falta de instalaciones adecuadas.

• No hay climatización adecuada ni para el verano ni para el invierno. No hay ventilación natural, hay uno o dos ventiladores por aula, no siendo suficiente para estos meses de tanto calor.

• Las aulas y los espacios son insuficientes para la cantidad de alumnos matriculados.

• Las aulas están superpobaladas.

• No se cuenta con sala de profesores.

• Cada vez que llueve las aulas se inundan.

• Los propios talleres del liceo están en búsqueda de otros espacios porque reconocen el peligro inminente del derrumbe y sin embargo, la escuela tendrá clases el lunes 10 con total normalidad como si nadie dimensionara el tamaño del problema.

En este ciclo lectivo 2025, solo ha podido iniciar el ciclo básico, ya que el edificio no es apto para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Además, las cocheras, que anteriormente se utilizaban como espacio de recreo y desayuno, están en remodelación, lo que ha dejado a los estudiantes sin un lugar adecuado para los recreos. Como consecuencia, los alumnos deben permanecer en la vereda, expuestos a las altas temperaturas y en condiciones indignas, sin poder acceder siquiera a un té, ya que la cocina tampoco está disponible.

Cuando pase lo que no queremos que suceda y que estamos queriendo evitar ¿Quién se va a responsabilizar? ¿Van a seguir echándose la responsabilidad unos con otros? Mientras tanto, el cuerpo docente y estudiantes siguen yendo poniendo en riesgo sus vidas. Los docentes están obligados a asistir a cumplir sus funciones. Suena descabellado, pero resulta más coherente dar clases en la vereda y no dentro de las instalaciones.

Exigimos a las autoridades correspondientes que se tomen medidas urgentes para garantizar que la EESO Nº 709 cuente con un edificio propio y en condiciones seguras de una vez por todas. No pueden permitir que los estudiantes continúen estudiando en un lugar que pone en riesgo su integridad física y su derecho a una educación digna.

Hacemos un llamado a toda la comunidad educativa, a las familias, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para que se sumen al reclamo y acompañen en esta lucha. Los docentes seguiremos alzando la voz hasta que se garantice lo que por derecho corresponde".

Docentes santafesinos