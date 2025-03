ARB: Gran debut de Unión en el torneo "Memo Bertoldi"

Tras un largo receso por vacaciones, el básquet de la Asociación Rafaelina retornó al ruedo en marco del campeonato de Primera División de la rama masculina, que se denominará «Remo Bertoldi», en homenaje el histórico entrenador del Club Deportivo Libertad de Sunchales.

Con respecto al enfrentamiento entre Argentino Quilmes y Unión, luego de un primer tiempo parejo, donde la ventaja de la visita se extendía a solo dos puntos de diferencia, el tercer cuarto terminó por inclinar la balanza para el Bicho Verde, que llegó a sacar 24 puntos de diferencia para controlar la historia. Los parciales fueron 14-10, 26-28 y 36-60.

Matías Borda Bossana y Juan Furrer fueron los máximos anotadores en el equipo vencedor con 13 anotaciones cada uno, mientras que Julián Cortese se llevó el premio al goleador del juego con 16 unidades, secundado por Pablo Senn, también con 13.

Unión fue de menos a más en el estreno de Franco Tosello como entrenador y se apunta a ser uno de los protagonistas de la temporada.

Quilmes 52-76 Unión

Estadio: «Elías David»

Árbitros: Fernando Capolungo y Mariano Benvenutto

Parciales: 14-10 / 26-28 y 36-60

Quilmes: Pablo Senn 13, Julian Cortese 16, Martin Capponi 8, Tomás Oggero 3, Tadeo Martina 6 (fi), Leandro Zanella 2, Santiago Masut 0, Bruno Ardusso 0, Matías Acebal 0, Juan Bautista Pizarro 4, Juan Ignacio Miretti 0. DT: M. Rojas.

Unión: Matías Borda Bossana 13, Pablo Jacquet 8, Nicolás Zurvera 8, Francisco Villa 12, Máximo Clausen 5 (fi), Joaquín Stricker 8, Mateo Bejarano 3, Pablo Ioo 4, Juan Furrer 13, Agustín Argañaraz 2. DT: F. Tosello.

Cómo sigue:

El domingo 9 se jugarán dos encuentros a partir de las 20.30 horas. En San Cristóbal, Racing LTC recibe a Peñarol, mientras que Independiente será local de Atlético de Rafaela.

Finalmente, el martes, Libertad de Sunchales -que el sábado hace su estreno en la Liga Federal– jugará como local ante 9 de Julio.

En esta ocasión, quedará libre Sportivo Ben Hur.

El resto del calendario es el siguiente:

Fecha 2

9 de Julio vs Racing LTC

Atlético vs Libertad

Unión vs Independiente

Ben Hur vs Quilmes

Libre: Peñarol

Fecha 3

Independiente vs Ben Hur

Libertad vs Unión

Racing LTC vs Atlético

Peñarol vs 9 de Julio

Libre: Quilmes

Fecha 4

Atlético vs Peñarol

Unión vs Racing LTC

Ben Hur vs Libertad

Quilmes vs Independiente

Libre: 9 de Julio

Fecha 5

Libertad vs Quilmes

Racing LTC vs Ben Hur

Peñarol vs Unión

9 de Julio vs Atlético

Libre: Independiente

Fecha 6

Unión vs 9 de Julio

Ben Hur vs Peñarol

Quilmes vs Racing LTC

Independiente vs Libertad

Libre: Atlético

Fecha 7

Racing LTC vs Independiente

Peñarol vs Quilmes

9 de Julio vs Ben Hur

Atlético vs Unión

Libre: Libertad

Fecha 8

Ben Hur vs Atlético

Quilmes vs 9 de Julio

Independiente vs Peñarol

Libertad vs Racing LTC

Libre: Unión

Fecha 9

Peñarol vs Libertad

9 de Julio vs Independiente

Atlético vs Quilmes

Unión vs Ben Hur

Libre: Racing LTC

Para la segunda rueda, se invertirán las localías.