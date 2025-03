Libertad sigue en carrera en la Copa Departamento Castellanos

Tobias Espindola convirtió a los 34' y a los 36' del primer tiempo; y Fernando Maidana, a los 90'. Antes, a los 15′ del primer tiempo, Adelquis Ruffini le tapó un penal a Montini cuando el partido estaba estaba igualado en 0. De esta manera, los dirigidos por el DT Anibal Roldan están en la tercera ronda de la competencia.

COPA DE ORO

Unión de Sunchales 0 (5) vs Sportivo Norte 0 (3)

Argentino de Vila 1 vs Brown de San Vicente 4

Atlético de Rafaela 4 vs Talleres de María Juana 0

Ferrocarril del Estado 2 vs Florida de Clucellas 0

Deportivo Josefina 2 vs Juventud Unida de Villa San José 0

Sportivo Roca 2 vs La Hidráulica de Frontera 0

Atlético María Juana 1 vs Peñarol 2

Deportivo Libertad 3 vs Argentino de Humberto 0

Deportivo Tacural 1 vs Belgrano de San Antonio 3

Sp. Libertad Estación Clucellas 1 vs Sp. Santa Clara 2

COPA DE PLATA

Deportivo Aldao 6 vs Defensores de Frontera 0

Bochófilo Bochazo 1 vs Independiente de Ataliva 2

Atlético Esmeralda 1 (5) vs 9 de Julio 1 (4)

Zenón Pereyra FC 1 vs Independiente San Cristóbal 2

Deportivo Ramona 4 vs Deportivo Susana 1

Deportivo Bella Italia 1 vs Ben Hur 4

Atlético Juventud 0 vs Moreno de Lehmann 4

Miércoles 05/03

21:30

Argentino Quilmes vs Tiro Federal de Moisés Ville