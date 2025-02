Si el clima lo permite, Unión juega esta noche con Sportivo Norte

Debido a las inclemencias climáticas, los partidos de la segunda fase de la “Copa Departamento Castellanos” que se iban a disputar este jueves 27 se postergaron de esta forma: el lunes a las 18.00 -Sub 12 a las 17.00- Argentino Quilmes vs. Tiro Federal de Moisés Ville; mientras que el martes a las 20.00 -Sub 12 a las 19.00-, Dep. Ramona vs. Dep. Susana; y a las 20.30 -Sub 12 a las 19.30 -, Sp. Libertad vs. Santa Clara, Dep. Bella Italia vs. Ben Hur y Atlético Juventud vs. Moreno de Lehmann.

Hoy arranca la segunda fase

Por las postergaciones, la jornada comenzará este viernes 28 de febrero con estos cotejos: a las 20.30–Sub 12 a las 19:00-, Unión vs. Sportivo Norte; a las 21:00 –Sub 12 a las 20:00-, Argentino de Vila vs. Brown de San Vicente; a las 21:30 –Sub 12 a las 20:30-, Sportivo Roca vs. La Hidráulica de Frontera, Dep. Josefina vs. Juventud Unida de Villa San José, Atlético de Rafaela vs- Talleres de María Juana – en el predio del autódromo- y Ferro vs. Florida de Clucellas.

El otro equipo sunchalense, Libertad, jugará el martes 4 de marzo, a partir de las 18:00 –Sub 12 a las 17:00 - con Argentino de Humberto Primo.