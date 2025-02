El viernes 14 de febrero, a las 19:00, el presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), recomendó a través de X una criptomoneda llamada “$LIBRA”, presuntamente ideada para el financiamiento de empresas argentinas, que registró una suba exponencial de su valor en un primer momento y luego se desplomó.

Mientras algunos funcionarios y cuentas relacionadas con La Libertad Avanza difundían el mensaje de Milei, otros usuarios señalaron que la criptomoneda podía ser una estafa. 4 horas más tarde, el Presidente borró el posteo, señaló que no tenía relación alguna con la iniciativa y que, luego de “interiorizarse” sobre el tema, elegía “no seguir dándole difusión”. La oposición cuestiona al mandatario y se prevén posibles pedidos de juicio político.

En 5 claves te contamos qué pasó y qué se sabe sobre este hecho.

¿Qué dijo Javier Milei en su primer posteo sobre $LIBRA?

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Milei a las 19 horas en X, junto a un link del proyecto en el cual se promocionaba el token de la criptomoneda $LIBRA.

Este tuit estuvo fijado en la cuenta oficial de X del presidente durante 7 horas. En ese tiempo en la red social se especuló con la posibilidad de que se tratara de un hackeo. Sin embargo, la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) compartió el posteo de Milei junto al texto: “Para que quede claro… no es un hackeo”. Además, el propio Milei confirmó a la agencia Bloomberg Línea que el proyecto era real.

¿Qué se sabe de $LIBRA?

$LIBRA fue lanzada ayer por KIP Protocol. La compañía agradeció en su cuenta oficial de X por la confianza en esa nueva moneda y, además, aclaró que Milei no tenía “relación con la iniciativa” y que “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.

El 20 de octubre de 2024, Milei tuvo una reunión con el CEO de la compañía, Julián Peh, durante el Tech Forum de Argentina.

“Alcanzamos un hito histórico en América Latina al ser el centro de atención en el reciente Tech Forum de Argentina. Nuestro cofundador tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, donde analizaron cómo la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de KIP se alinea con la ambición de Argentina de convertirse en un centro tecnológico global”, dice el comunicado de la empresa.

¿Qué ocurrió con $LIBRA tras la promoción de Milei?

La plataforma de análisis de criptomonedas DexScreener informó que $LIBRA llegó a valer casi US$ 5 en menos de una hora desde su lanzamiento y luego cayó un 89%. A las 23:30 horas (6 horas después del tuit del presidente) valía menos de US$ 0,5.

En los primeros minutos de su lanzamiento había 4 titulares (cuando la moneda no valía casi nada), a las 19:00 (tras el posteo de Milei y cuando se abre la posibilidad de comprar) ese número saltó a 50.298; a las 20:00 siguió en alza hasta 55.165; a las 21:00 cayó a 52.311; y a las 22:00, eran 47.651. Durante ese tiempo, 9 billeteras ganaron US$ 87 millones y 44 mil perdieron todo.

La trader Ornella Panizza -cuyo usuario en X es “Lady Market” y quien se reunió con Milei en Casa Rosada en enero de 2024- dijo: “Quiero creer que le hackearon la cuenta a Milei porque $LIBRA fue un scam (estafa) tremendo. 2 cuentas con el 70% del supply, raro. Tienen que dar explicaciones”.

La cuenta Bubblemaps, de análisis de blockchain y que es reconocida a nivel mundial, también fue muy cautelosa sobre el posteo de Milei y coincidió en que estaba totalmente centralizada. “Operen con precaución”, indicó.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem (La Libertad Avanza), retuiteó la publicación del presidente en X. Lo mismo hizo el diputado nacional José Luis Espert, quien también compartió en su cuenta de X la recomendación del mandatario.

Desde la oposición cuestionaron que el Presidente pudo haber incurrido en una violación de la Ley de Ética Pública y otras normas. “El Presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, señaló Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica.

La Ley de Ética Pública, en su artículo 2, establece que los funcionarios deben “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.

A las 00:30 del sábado 15 de febrero, el Presidente publicó en X: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

¿Qué es una memecoin?

Mientras el presidente difundía el proyecto $LIBRA en su cuenta de X y luego se retractaba, algunos especialistas –como Santiago Siri, fundador y presidente de The DemocracyOS Foundation- y usuarios en redes sociales señalaron que se trataba de una memecoin.

Como se explicó en esta nota, las memecoins son monedas virtuales que tienen características particulares. Según los especialistas, son volátiles y existe poca información y regulación sobre ellas, por lo que son una inversión de alto riesgo. Además, señalan que “suelen ser usadas para estafas” porque son muy fáciles de crear. Los desarrolladores (en muchos casos, influencers) promocionan sus monedas meme en redes sociales, después las venden y finalmente se desploma su valor.

¿Qué es el rugpull y el pump and dump?

Esto es lo que se conoce como un rugpull, es decir, una estafa de inversión en criptomonedas en la que los creadores o desarrolladores de un proyecto lo abandonan repentinamente o salen de la estafa, llevándose consigo todos los fondos invertidos por los usuarios.

Pero en las últimas horas también se habló mucho de lo que se conoce como pump and dump (inflar y desechar). La Comisión Nacional de Valores (CNV) de la Argentina lo describe como un “esquema en el que una persona compra deliberadamente acciones de una empresa pequeña y poco cotizada o criptoactivos a un precio muy bajo y luego difunde información falsa para despertar el interés en la acción o activo y así aumentar su precio. Creyendo que están haciendo un buen negocio con este valor negociable prometedor, las personas inversoras crean una demanda de compra a precios cada vez más altos”.

Y agrega: “A continuación, aquella persona se deshace de los activos al precio elevado y desaparece, dejando a muchas personas atrapadas con el producto financiero sin valor. Tradicionalmente, esta operatoria se lleva adelante a través de redes sociales, boletines de noticias en línea, correos electrónicos de spam o mensajes de texto”.