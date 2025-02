Leandro Migliori conformará, ocupando el 21º lugar como candidato a convencional constituyente, la lista "Activemos" que presenta los postulantes provinciales para la próxima reforma de la Constitución de Santa Fe.

Esta alianza cuenta con los liderazgos del actual senador nacional Marcelo Lewandowski y Rubén Giustiniani, una figura reconocida por su extensa trayectoria como senador y diputado, buscando abordar una reforma que no solo es histórica por su larga espera de más de 60 años, sino también por el contexto nacional en el que se llevará a cabo.

El ex concejal sunchalense Leandro Migliori expresó: "Será una reforma de la constitución histórica no solo porque hace más de 60 años que no se reforma, sino porque también la discusión se va a dar en un contexto nacional de vulneración de derechos adquiridos. Del perfil de los constituyentes saldrá una constitución que amplíe derechos para los Santafesinos o consolide la matriz de poder y de desigualdades que hoy existe. Es por ello que, en lo personal, es un orgullo que me hayan convocado para ser parte de este hecho tan importante e histórico".

La participación de Migliori en este proceso es un reflejo del compromiso de "Activemos" por construir un futuro más justo y equitativo para todos los habitantes de Santa Fe. La reforma constitucional se presenta como una oportunidad única para abordar y discutir temas fundamentales que impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos.