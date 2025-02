En la medianoche de este viernes se develó el misterio de los listas y los precandidatos a convencional constituyente y cargos locales, como concejales, presidentes comunales y, en el caso de 19 ciudades, también intendentes, que competirán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias programadas para el 13 de abril.

En Sunchales, a nivel local, se renovarán 3 bancas a concejales por finalización de mandato y curiosamente todas pertenecen a la oposición. El otro dato relevante es que si bien participarán en las nóminas de sus respectivos partidos políticos, ninguno encabeza las listas, dando muestras que no les quita el sueño la reelección a la banca. Carolina Giusti de Juntos por el Cambio Sunchales; Santiago Dobler de PROpulsar y Pablo Ghiano del Ateneo Sunchales culminarán sus respectivas gestiones legislativas el 10 de diciembre de 2025.

El escenario del oficialismo

"Ahora Sunchales", el partido liderado por el intendente Pablo Pinotti, volverá a jugar por fuera de la coalición política "Unidos", más allá de su pertenencia con el socialismo y el vínculo sólido que mantiene con el Gobernador Maximiliano Pullaro. Por lo tanto, las PASO solo serán un mero trámite para testear el nivel de conformidad de la ciudadanía sunchalense con la administración municipal. El panorama se le presenta muy favorable al oficialismo y solo podría oscurecerse si los votantes, desencantados con la gestión, deciden demostrar su discrepancia en las urnas. Si esto no sucede, "Ahora Sunchales" tiene mucho para ganar y poco para perder. Porque las dos bancas que posee en el Concejo Municipal, ocupadas por los ediles Juan Astor y Brenda Torriri, no están en juego. Pero si obtiene una más en la compulsa electoral programada para el 29 de junio, se adueñaría de la mitad de las escaños de la Legislatura local por un período de 2 años e incluso podría ostentar la mayoría si mantiene la Presidencia, posibilitándole votar en positivo los proyectos presentados por el Ejecutivo sin depender de los bloques no oficialistas.

La lista "Ahora si, Sunchales" de precandidatos a concejales titulares está conformada por funcionarios de la actual administración municipal y no se le conocen antecedentes en el socialismo sunchalense. La encabeza José Delmastro, ex gerente de Banco Santa Fe y Mutual Libertad, y actual coordinador de Relaciones Institucionales; María Eugenia Gamero, subsecretaria de Gobierno; y José Lattanzi, subsecretario de Obras y Servicios Públicos. Los 3 precandidatos suplentes son: Valentina Druetto; Ezequiel Alberto Ocampo y Mónica Curvetti.

La interna de Unidos

La coalición que está conformada por 12 agrupaciones políticas a nivel provincial y que manejará los destinos de la provincia de Santa Fe hasta fines de 2027, no pudo conformar una lista única de precandidatos a concejales en Sunchales y afrontará una elección interna donde competirán 4 listas.

Ateneo Sunchales

La agrupación política del ex intendente Gonzalo Toselli, actual secretario provincial de Cooperativas, Mutuales y Desarrollo Emprendedor, es la única de las 4 nóminas que tiene representación en el Concejo Municipal a través del edil Pablo Ghiano. El desafío es renovar esa banca aunque ya está descartada una reelección del profesor de Educación Física que acompañará en el tercer lugar a los otros dos postulantes titulares. El primer lugar de la nómina "Sunchales Activa" será encabezada por Juan Ignacio Torres, el actual presidente del Ateneo Sunchales, estudiante avanzado de Relaciones Internacionales en la UCSF. El segundo lugar lo ocupa la pugilista Eliana Orecchia y prosigue Ghiano. Los 3 suplentes: Karina Alfonzo, Darío Rotela y Ana Palacios.

Partido Demócrata Progresista Sunchales

Un partido histórico que ha quedado sin representantes en la Legislatura local luego de la finalización de los mandatos, en el año 2023, de María Alejandra Bugnón y Horacio Bertoglio, actual asistente técnico dentro de la Dirección de Ordenamiento Territorial, en la órbita del ministerio de Ambiente y Cambio Climático del gobierno provincial. La lista "Sumemos" muestra una escasa renovación (hay 4 candidatos que se repiten de la última elección) y ha sufrido un enroque entre Nadia Caglieris (ahora va en el primer lugar, en el 2023 fue segunda) y el periodista Ariel Balderrama.

La Lista Sumemos se conforma de la siguiente manera: Titulares: Nadia Caglieris, Ariel Balderrama y Lorena Fernández. Suplentes: Rubén "Palito" Palomeque, Maria Alejandra Bugnon y Eldo Delpuppo.

Evolución Sunchales + PRO

Evolución Radical, la línea interna dentro de la UCR que tiene al gobernador Maximiliano Pullaro y al senador provincial Felipe Michlig como sus máximos referentes en la provincia, tiene su brazo político en Sunchales y competirá por primera vez en nuestro distrito. Marilina Grande, subsecretaria provincial de Difusión y Educación sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es la cara visible de ese espacio y desde hace tiempo ha visibilizado a quien encabezará la lista de postulantes. En la última semana, se produjo la alianza con el partido PROpulsar, la versión local del PRO que lidera el edil Santiago Dobler y que responde a la vicegobernadora Gisela Scaglia.

La Lista "Santa Fe Puede" es encabezada por Cristian Marotti, ex gerente de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales. Estará secundado por la joven Milagros Socin y el edil Santiago Dobler. Los suplentes: Marilina Grande, Miguel Barbieri y Susana Morero.

UNO

Una Nueva Oportunidad, el partido de raíces evangélicas será otro debutante en la contienda electoral vernácula. La nómina está conformada por personas vinculadas al movimiento cristiano “Comunidad de Fe” que reúne a distintas iglesias y congregaciones de nuestra ciudad.. La lista la encabeza el Pastor Erio Molina, seguido por Nélida Campos y Alem Lenarduzzi. Suplentes: Vanesa Díaz, Damián Fernández y Lucrecia Buera.

La Libertad Avanza

El espacio del presidente Javier Milei tendrá representación política en Sunchales y será a través del Partido "Juntos por el Cambio Sunchales" que utilizará el sello de "La Libertad Avanza", definición que está emparentada con la cercanía de algunos dirigentes con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ex concejal María José Ferrero, en el programa radial "Pido la Palabra" del periodista Germán Thalman, afirmó que “nuestros principios no tienen nada que ver con lo que hoy expresa Unidos, donde el socialismo y algunos sectores del radicalismo tienen un gran protagonismo” y que, a nivel local, la convivencia con los demás partidos que están en Unidos es prácticamente inviable: “Nosotros no podemos compartir el mismo espacio con partidos a cuyos dirigentes hemos denunciado en la justicia. Eso sí sería incoherente”, enfatizó.

"Juntos por el Cambio Sunchales" (que pasa a denominarse LLA) posee dos bancas en el Concejo Municipal. Una es ocupada por la edil Laura Balduino que tiene mandato hasta 2027; y la restante por la concejal Carolina Giusti que culmina su período legislativo este año pero que ha decidido ocupar el segundo lugar en la nómina "La Libertad Avanza" que liderará Sebastián Nicolau. Ignacio Costi es el tercer postulante titular. Los suplentes: María Luciana Trinchieri, Agustin Leites y Melina Botto.

Partido Justicialista

El peronismo santafesino está atomizado y en Sunchales, habrá una sola lista impulsada por el senador provincial Alcides Calvo, en una clara construcción diseñada para acompañar la candidatura a Convencional Constituyente. No hubo sorpresa ni renovación en el primer candidato de la lista "Unión por Santa Fe" , ya que será encabezada por el contador Fernando Cattáneo, ex funcionario municipal, ex concejal y ex jefe de PAMI. Estará escoltado por Verónica Geninatti y Gabriel Fiorito. Suplentes: Melina Acosta, Federico Strubia y Elizabeth Suarez.

Frente Somos Vida y Libertad

El Frente Somos Vida y Libertad, que a nivel provincial tiene a la diputada Amalia Granata como la cara más visible, y que está conformado por los partidos Coalición Cívica – ARI; Partido Unión Celeste y Blanco; Inspirar; Acción Vecinalista Sunchalense y Hagamos, presentaría una lista en Sunchales. Según informa el periodista Germán Thalman en si sitio digital "Pido la Palabra", el Partido Libertario se suma a la competencia electoral y la nómina estaría encabezada por Maximiliano Romero.

Si bien el Partido de Acción Vecinalista Sunchalense también adhirió a este Frente, finalmente desistió de presentar candidatos.

FUENTE COLABORATIVA: Germán Thalman del sitio digital "Pido la Palabra"