La crisis de SanCor, que se acrecentó cuando se presentó ante la Justicia para solicitar la apertura de su concurso preventivo, agravada por reestructuraciones, conflictos financieros y la intervención del gremio Atilra, dejó a muchos de sus proveedores en una situación desesperante. Entre ellos, tamberos que desde hacía décadas entregaban la leche para la elaboración de los productos y acumulan de parte de la compañía deudas impagas por millones de pesos.

Por caso, Elvio Meolans es productor tambero del pueblo Humberto Primo, y hace 50 años que le entregaba la leche a SanCor. Ahora deberá encontrar la forma de recuperar $150.000.000 que, indicó, le adeuda hoy la cooperativa. Su caso refleja otro costado del crítico momento que atraviesa la firma.

“El 13 de noviembre de 1974 entregué mi primer tachito de leche a SanCor. Mi primera entrega fueron 27 litros de leche, ordeñadas a mano, ni tambo teníamos en ese tiempo. Comenzamos con siete vacas y la producción la entregábamos a la cooperativa Humberto Primo”, comenzó a relatar el productor. Hoy, como todos los días desde hace 50 años le entregó su producción a SanCor.

El sistema de entrega a través de otra cooperativa estuvo vigente en su pueblo durante más de 20 años. A medida que su producción fue creciendo, él también lo hizo en paralelo con el equipo que iba adoptando en su propiedad: en 1989 puso el primer tambero a cargo. Llegó a suministrar 4500 litros de leche diarios en sus mejores momentos. Ahora está en más de 2000 litros diarios, producto de la sequía. En enero pasado entregó 3500 litros diarios.

Meolans contó que, junto con su esposa, comenzaron de lleno a producir leche para entregar en la Cooperativa La Humbertina, que tenía el servicio de flete para hacer las entregas de leche a SanCor, pero tras una restructuración, a principios de 2000, les pidieron a los productores ser socios directos de SanCor. “Hoy tengo una deuda de 150 millones de pesos que cobrar, son 3 meses de leche: noviembre, diciembre y enero. Mi producción es láctea, no hago agricultura, no tengo otro ingreso; a veces vendo algún novillito que me queda”, sostuvo. El viernes le pagaron la producción de octubre, y el resto de las entregas que hicieron están viendo cómo las van a cobrar. En SanCor les dijeron que la producción de la semana la van a pagar todos los lunes.

“Lo que me sucede ahora es difícil de describir, me genera una impotencia. Me pregunto por qué llegamos hasta esta situación y cómo no me fui antes. Tengo una discusión familiar todos los días por esto. Veíamos a los que se iban y los que se iban dejaban de cobrar lo que les debían ahí adentro. Siempre decía, si nos quedamos nos van a pagar un 30%”, resaltó. El tambero relató que en su cabeza jugaba un poco la “ingenuidad” al pensar que si se quedaba iba a llegar a “cobrar algo” de lo adeudado.

“Nunca desvié ni medio litro de leche; entregué todo. A lo mejor fue una estupidez y lo hacía con la esperanza de que esto se solucione. Es muy difícil, en SanCor casi no ingresa dinero y para que lo haga tiene que entrar [en el juego] una empresa sólida, para que la gente confíe y se pueda volver a entregar la leche”, precisó. Igualmente, hay productores que siguen entregando la leche, con la consigna de recibir los pagos a la semana.

Los cambios en la empresa siempre estuvieron presentes. En 2017 hubo un acuerdo, momento en el que también se cobraron las cuentas en cuotas y a valores históricos. En esa oportunidad, contó, solo cobró un 50% o 60% de lo que había entregado. “Siempre pensamos que se iba a recuperar y así estuvimos. Después de un tiempo volvimos a estar con un mes y medio de producción adeudada. En el momento que Atilra le trabó la elaboración en la planta de Sunchales y no trabajó durante 10 meses, se fue agravando más la situación cada vez más. Si no podían trabajar, no podían elaborar los productos y pagar lo adeudado. Así, llegamos a esto”, relató.

A partir de la deuda que tiene SanCor con él, señaló, se le agrandó mucho la deuda que tiene en la cooperativa del pueblo. Su tambo necesita insumos, como alimento balanceado, agroquímicos, semillas y confección de silo para el almacenamiento del ganado. Todo esto lo hace a través de la cooperativa La Humbertina, donde tiene una deuda “inmensa”.

“Al no poder ingresar dinero no puedo pagar en la cooperativa. Yo sé que esto recién empieza para mí; tengo que vender vacas y achicar el lote para poder subsistir. Tampoco estoy al día con el sueldo del tambero, que siempre me acompañó”, agregó. Ahora, la que le queda como productor es achicarse para poder producir.

Meolans resaltó que solo tiene el primer año de la secundaria y que aprendió de su padre la cultura del trabajo. En el fondo sabe que estos 50 años le van a servir de experiencia para salir de esta crisis. “El directorio de hoy está haciendo un esfuerzo sobrehumano para paliar esta situación. Los errores no vienen de ahora, se cometieron antes. Seguramente hay intereses creados, porque está el sindicato y las empresas que quieren comprar”, resumió.

FUENTE: Belkis Martínez - lanacion.com.ar