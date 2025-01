El régimen no afecta a los clientes ni las operaciones, pero en caso de que ARCA encuentre inconsistencias podrá iniciar fiscalizaciones para determinar el origen de los fondos.

En muchos casos, los conductores son notificados de las multas por correo electrónico, pero no se enteran porque no revisan esos mensajes con frecuencia y no reciben notificaciones por otros canales de comunicación.