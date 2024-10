Este jueves por la mañana, trabajadores judiciales realizaron un paro y se manifestaron en el frente de los Tribunales de nuestra ciudad en reclamo a medidas que tomó el gobernador Maximiliano Pullaro, que atenta contra los mismos y le impide trabajar con tranquilidad y desarrollarse profesionalmente.

"Las medidas que está tomando el Gobernador atentan contra la independencia del poder judicial en su totalidad. Así que, no solamente perjudica a los trabajadores, sino también a los funcionarios y a los empleados por eso es que participa el sindicato. Esta es una medida (el paro) más en una larga serie de medidas, que ojalá que no sea tan larga. La medida del paro no es una medida alegre para nadie, nosotros somos trabajadores y queremos trabajar. Pero, lamentablemente, el gobernador nos empujó a este conflicto. Entendemos nosotros por razones caprichosas, porque hasta ahora no dio ninguna. Más allá de algunas diferencias con la Corte, que la Corte no somos nosotros, nosotros somos laburantes, atendemos a los justiciables y a los abogados todos los días en las mesas de entrada, en las distintas oficinas del Poder Judicial y nos excede las diferencias que pueda tener el gobernador con la Corte", manifestó el delegado de los Judiciales, Lucio Barindelli, en diálogo con los medios.

Asimismo, manifestó: "Nosotros lo único que queremos es que respeten nuestra carrera judicial, que respeten nuestro régimen salarial, como se vino haciendo hace 30 años, porque esto que estamos haciendo ahora no se hacía hace 30 años. Por cuestiones particulares del Poder Judicial, no se paraba hace 30 años. Lamentamos llegar a este extremo, pero la coyuntura o el capricho del gobernador nos trajo hasta acá".

Por su parte, otro de los manifestantes consideró que el comportamiento del Gobernador afecta a muchas personas. "La mayoría de los que estamos acá estamos defendiendo personas que, desde diciembre del año pasado, el gobernador nos empujó a un conflicto sin firmar ningún ingreso de personas que rindieron, como todos los que estamos acá. Pasamos una etapa muy dura de concurso, o sea, tres etapas dentro del mismo concurso, y nos empujó a la situación de que no está firmando ningún ingreso ni ningún ascenso. Eso perjudica, primero, la carrera judicial de esas personas que rindieron, renunciaron a sus trabajos y están esperando la posibilidad para entrar, que se lo ganaron legalmente y después de mucho tiempo de esfuerzo. Y tampoco los ascensos de personas que ya estamos acá, que tienen que estudiar, se tienen que capacitar y tienen que esforzarse mucho para lograr cargos. Entonces, todo ese hecho de no firmar los ingresos y los ascensos perjudica a toda la carrera judicial. Todas estas personas hicimos un esfuerzo enorme y el gobernador, todavía no sabemos por qué, nos empujó a esta situación sin firmar ninguno, ni ingresos ni ascensos", contó.

Los trabajadores recalcaron que lo que se está defendiendo, en términos generales, es la independencia del Poder Judicial. "Acá hay un avasallamiento sobre el Poder Judicial, la idea de cooptarlo al Poder Judicial, de tener la suma del Poder Público", expresaron.