PreFederal: Los equipos sunchalenses ya conocen los rivales de playoffs

En la noche del viernes se disputó la décima y última fecha de la Etapa Regular del Torneo Pre Federal 2024 que organizan la Asociación Rafaelina de Básquet y Oeste Santafesino. En la Zona A, Libertad de Sunchales y Argentino Quilmes lograron avanzar a la etapa de playoffs, mientras que Sportivo Ben Hur se despidió de la competencia.

Los Tigres derrotaron a Atlético María Juana por 72 a 58, con parciales de 18-10, 34-25 y 54-36, donde se destacaron Máximo Blangini para el local, con 19 puntos, y Pedro Porchietto, para la visita, con 13 unidades.

Estadio: «Hogar de los Tigres»

Parciales: 18-10 / 34-25 y 54-36

Libertad: Santiago Benítez 8, Gabriel Peterlín 3, Máximo Blangini 19, Lucas Alemani 11, Mariano Ceruti 5 (fi), Agustín Gonella 3, Mateo Ternavasio 8, Ramiro Rojo 6, Matías Re 0, Facundo Ortíz 0, Emanuel Córdoba 9, Ulises Peralta 0. DT: G. Lucato.

Atl. María Juana: Pedro Porchietto 13, Joaquín Elgotas 0, Laureano Rassetto 4, Nicolás Cattaneo 4, Lautaro Blarasin 12 (fi), Bruno Motto 9, Genaro Gerbaudo 2, Maximiliano Sanmartino 7, Gabriel Bianciotto 2, Augusto Rassetto 5, Francisco Sanmartino 0. DT: G. Gallo.

Continuando con la Zona A, el Cervecero no pudo en su visita a Trebolense, cayendo ante quien quedó en el primer lugar de la zona por 63 a 56. Por su parte, el Lobo no pudo en condición de local ante Juventud Unida de Cañada Rosquín por 95 a 82.

Unión y la Zona C

El CAI fue el vencedor de la noche en el duelo ante Unión por 67 a 64. Los parciales fueron 11-15, 30-38 y 50-52, en lo que fue un partido donde siempre debió correr desde atrás. Rafael Curti, con 15 puntos, fue el más destacado del conjunto rafaelino, mientras que Juan Furrer terminó como goleador en la visita, con 22 unidades.

Estadio: «Carlos Colucci»

Parciales: 11-15 / 30-38 y 50-52

Independiente: Luigi Marelli 6, Rafael Curti 15, Lorenzo Turco 9, Facundo Trincheri 3, Gianfranco Storani 4 (fi), Santiago Nocioni 3, Lucas Burgener 0, Agustín Canepa 3, Francisco Cantalejo 16, Lucas Tagliavini 8. DT: W. Storani.

Unión: Matías Borda Bossana 7, Juan Ignacio Cipolatti 3, Nicolás Zurvera 10, Francisco Villa 6, Juan Furrer 22 (fi), Pablo Ioo 0, Pablo Jacquet 0, Agustín Loro 10, Mateo Porporatto 0, Joaquín Gariboldi 6. DT: J. Chami.

En tanto, 9 de Julio viajó hasta Carlos Pellegrini, donde perdió ante Americano por 87 a 53. Atlético San Jorge cerró la primera etapa de competencia como el mejor equipo del torneo, con un récord de 10-0. En su último juego, derrotó como local a Ceci de Gálvez por 88-60.

Ahora los playoffs

Luego de lo que fue el cierre de la Fase Regular, con la disputa de la décima fecha en forma unificada, se definieron los cruces de los octavos de final del Torneo Pre Federal 2024 organizado por la Asociación Rafaelina y Oeste Santafesino.

Para la conformación de los cruces, el reglamento indicó que debió hacerse una tabla de posiciones general con los nueve clubes de cada zona, posicionándolos del 1 al 18, respetando las ubicaciones de cada equipo en su grupo.

De esta forma, el orden fue el siguiente: Atlético San Jorge (1), Trebolense (2), Santa Paula de Gálvez (3), Libertad de Sunchales (4), Unión de Sunchales (5), Atlético Sastre (6), Atlético de Rafaela (7), Juventud Unida de Cañada Rosquin (8), Independiente (9), Racing LTC de San Cristóbal (10), Atlético María Juana (11), Americano de Carlos Pellegrini (12), Brown de San Vicente (13), Ceci de Gálvez (14), Argentino Quilmes (15), 9 de Julio (16), Sportivo Ben Hur (17) y Peñarol (18).

Los dos últimos, a saber Ben Hur y Peñarol, cerraron su participación en el certamen. En tanto, los 16 equipos restantes avanzaron a la primera etapa de playoffs. En esta instancia será un único partido en cancha del mejor equipo ubicado, a jugarse el fin de semana del 11 de octubre.

Los cruces: Atlético San Jorge vs 9 de Julio; Trebolense vs Quilmes; Santa Paula vs Ceci; Libertad vs Brown; Unión vs Americano; Atl. Sastre vs Atl. María Juana; Atlético vs Racing LTC; Juventud Unida vs Independiente.

A partir de cuartos de final, las llaves se jugarán al mejor de tres partidos.