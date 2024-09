FederalA: Unión perdió con Sarmiento y es todo incertidumbre

En un partido con clima de final, Sarmiento de Resistencia se llevó el premio mayor de su visita a Unión de Sunchales. Se impuso 2 a 1, continuará en la categoría y jugará la segunda etapa de la Reválida.

Pablo Soda abrió el marcador a los 35' de la primera etapa, pero el local lo empató rápidamente, a los 37', por intermedio de Jerónimo Almada. Sin embargo, un par de minutos más tarde, Ezequiel Gnemmi le cometió penal a Gonzalo González y él mismo se encargó de poner el 2-1 desde los doce pasos.

Hasta ese momento no había pasado nada, y en apenas cinco minutos, se sucedieron todas las emociones del juego. Posteriormente el encuentro estuvo detenido por la lesión de Juan Aguilar, jugador del Bicho Verde, quien debió ser trasladado en ambulancia a una clínica local.

En la segunda mitad pasó poco y nada. Unión fue un manojo de nervios y Sarmiento manejó la pelota y los tiempos con criterio. Perdonó en un par de ocasiones frente a Marcos Abrahin y casi lo paga caro, porque en la única clara que tuvo el local, Ezequiel Bacher se agigantó para taparle un mano a mano a Braian Nellen, que tuvo en su botín derecho la igualdad.

Fue final. Sarmiento se volvió a Resistencia con al permanencia y la clasificación en el bolsillo. Al albiverde lo ayudaron los resultados ajenos, ya que Gimnasia de Concepción del Uruguay y Defensores de Pronunciamiento también perdieron sus partidos.

Ahora el elenco sunchalense está obligado a sumar aunque sea un punto en Salta para evitar descender de manera directa. Aunque si gana, asegurará la permanencia sin depender de sus dos rivales en la pelea por no bajar al Regional Amateur.

SÍNTESIS

Unión (1): Marcos Abrahin; Ezequiel Gnemmi, Jerónimo Almada, Gonzalo Hansen y Juan Aguilar; Gonzalo Romero, Nicolás Pautasso, Thiago Allassia y Gerónimo Núñez; Braian Nellen y Mauro Barzola. DT: Marcelo Milanese.

Sarmiento (2): Ezequiel Bacher; Rodrigo López Alba, Matías Presentado, Renzo Arzamendia y Tomás Squie; Rodrigo Montenegro, Pablo Martínez, Gonzalo González y Leonel Niz; Franco Falcón y Pablo Soda. DT: Miguel Urbina.

Goles: 35′ PT Pablo Soda (S), 37′ PT Jerónimo Almada (U) y 39′ PT Gonzalo González -p- (S).

FUENTE: Ascenso del Interior

En los otros dos encuentros de la Reválida B estos fueron los resultados:

Crucero del Norte 1 - Juventud Antoniana 0

El Linqueño 1 - Douglas Haig 1

Independiente 3 - Gimnasia CdU 2

Boca Unidos 2 - Defensores 1

Fecha 9 (15 de Septiembre)

Depro vs. Crucero del Norte

Juventud Antoniana vs. Unión (S)

Sarmiento (R) vs. Independiente (C)

Gimnasia (CdU) vs. El Linqueño

Douglas Haig vs. Boca Unidos