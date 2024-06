Juicio a los policías de Sunchales: cuatro condenados y dos absueltos

Este jueves 13 de mayo se conoció el veredicto y sentencia del juicio oral y público que tenía como acusados de "Apremios ilegales" a seis policías (cinco como coautores y uno como encubridor) que trabajaban en la Comisaría 3° de Sunchales en el 2019. La audiencia en la que estuvo RAFAELA NOTICIAS como único medio fue presidida por los jueces que integran el Tribunal, los Dres. Gustavo Bumaguín, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez (de manera remota). Estando presentes los acusados María Itatí Acevedo, Silvana Sarmiento, Carlos Agustín Manzo, Mauricio Leonardo Ortis, Brian Emanuel González, Luciano Gabineti; sus abogados defensores, los Dres Néstor Oroño, Aníbal Caula y Raúl Sartori, y el fiscal Juan Manuel Puig.

En el fallo - que estuvo a cargo del Dr. Bumaguín- se dictaminó condenar por el delito de "Apremios Ilegales" en grado de coautores penalmente responsables a Mauricio Leonardo Ortis y a Brian Emanuel González a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, si bien no irán a la cárcel mientras la condena no quede firme en instancias superiores.

En tanto por el mismo delito recibieron también una pena de 3 años de prisión, pero de cumplimiento condicional (es decir que en caso de quedar firme la condena no irán a la cárcel), María Itatí Acevedo y Carlos Agustín Manzo. Indicando que ambos deben someterse a reglas de conductas establecidas por el artículo 27 bis del Código Penal por el término de 4 años (los primeros 3 años ya fueron cumplidos restando uno): fijar domicilio y si lo cambian deben avisar a la Justicia, no comunicarse con los denunciantes, no consumir alcohol en exceso, no portar armas de fuego, realizar cursos sobre derechos humanos.

Por su parte, el Tribunal dictó el sobreseimiento de Silvana Sarmiento del delito de "Apremios ilegales" y de Luciano Gabineti por "Encubrimiento agravado". Siendo este último el jefe de la Comisaría 3° de Sunchales en el 2019 y quien no se encontraba al momento de ocurrido el hecho que se investiga.

Lo que resta ahora esperar son los fundamentos del fallo, para conocer los motivos esgrimidos por el Tribunal que llevaron a imponer las penas y las absoluciones, y a partir de allí plantear algún tipo de apelación de las partes. En tanto cabe recordar que en esta causa hay dos policías más condenados a 3 años de prisión en un juicio abreviado, tratándose de Juan Cortez y Federico Maldonado que decidieron asumir los hechos y no pasar por el juicio oral.

En la audiencia de este jueves estuvo presente de manera remota, ya que se encuentra preso, el denunciante que originó la denuncia contra los policías, Juan C. Quien acusó a los uniformados de maltrato y de arrojarlo desde un primer piso rompiendo un ventanal el 18 de octubre del 2019 cuando se encontraba detenido en la Comisaría 3° de Sunchales.

FUENTE: Rafaela Noticias