Docentes santafesinos presentaron 20 mil reclamos para pedir el reintegro del descuento

Un grupo de delegados de escuelas, se presentó en la sede de la cartera laboral para hacer efectiva la presentación masiva, que se acompañó de un "reclamo colectivo" también para exigirle al gobierno de la provincia "que los conflictos se resuelven en la mesa paritaria, que nunca se van a resolver descontando el día de paro", indicó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial, al bajar las cajas que contenían los formularios firmados por cada docente y copias de los recibos de sueldo. Afuera, se desplegaron banderas gremiales por calle Rivadavia 3049 y se empapeló la sede de Trabajo con afiches de "no a los descuentos".



Los educadores santafesinos recibieron quitas de montos de entre 20.000 y 28.000 pesos para cargos testigos, y alrededor de 47.000 pesos en cargos jerárquicos, por esa medida de fuerza. A esa suma, se debe considerar el no pago del premio por Asistencia Perfecta.

Hace dos días, el propio gobernador Maximiliano Pullaro ratificó lo que hasta ahora venían sosteniendo sus ministros: "De ahora en más, vamos a descontar los días que los trabajadores públicos paren".

Fundamentos

Por su parte, Alonso justificó: "El día de paro es un día en donde nosotros manifestamos, entre otras cosas, no solamente la necesidad de mejorar el salario, de que se dé marcha atrás con el presentismo que avasalla los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y que también avasalla la calidad educativa. No solamente hicimos paro porque exigíamos que se dé marcha atrás con los intentos de modificar la ley jubilatoria, sino también porque el gobierno de la provincia incumplió un acta paritaria", al no pagar parte de la deuda del 2023.

En el texto del formulario se deja constancia de que la suma descontada es "por haber ejercido el legítimo y constitucional derecho de huelga", el cual se "vulnera". Y señala que "el descuento por los días de huelga es la herramienta de presión que detenta el poder del empleador, paradójicamente en este caso el propio Estado, a través del Ministerio de Educación, para neutralizar la acción sindical, ejercida democráticamente".

"Vinimos al Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la paritaria y no lo está garantizando -amplió Alonso-. Hoy traemos acá miles y miles de reclamos y le venimos a decir claramente al gobierno: no nos van a ver arrodillados, estamos de pie, tenemos dignidad y vamos a seguir peleando por nuestros derechos".

Evaluar la instancia judicial

"Todo está previsto, tenemos una resolución de asamblea en donde nos habilita a llevar adelante distintas acciones y lo vamos a hacer. Hoy estamos haciendo esta acción que es producto de lo que ha sucedido durante toda la semana. Ahora, si no hay respuesta, por supuesto que evaluaremos la instancia judicial", advirtió.

El titular de Amsafe espera que el gobierno "pueda leer este mensaje, que pueda leer cada una de las presentaciones y que dé marcha atrás con los descuentos, porque el paro es un derecho constitucional que nosotros tenemos. Sino, vamos a estar con los delegados seccionales definiendo los pasos a seguir".

"Queremos discutir el Plan 25"

El ministro de Educación, José Goity, confirmó a El Litoral que el gobierno nacional saldó la deuda que tenía con Santa Fe por la aplicación de la extensión de jornada en las escuelas primarias, que acá se conoce como Plan 25. Si la reactivación de esos fondos se mantiene, la intención de la cartera educativa es volver a aplicarlo, aunque no de forma universal sino con otra metodología.

Consultado al respecto, Alonso indicó que "nosotros queremos discutirlo a eso porque está en el acta paritaria. Queremos discutir la implementación del Plan 25, como queremos discutir todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo". El ministro, en tanto, ya había dicho que este tema será parte de la discusión paritaria porque cuando se implementó fue parte de un acuerdo en esa mesa.